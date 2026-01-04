Acasă » Știri » Andreea Bostănică, atac dur la adresa cântărețelor din România: ”Eu nu sunt ca ele. Dacă ies din țară, nu le știe nimeni!”

Andreea Bostănică, atac dur la adresa cântărețelor din România: ”Eu nu sunt ca ele. Dacă ies din țară, nu le știe nimeni!”

04/01/2026 | 19:30
Andreea Bostănică, atac dur la adresa cântărețelor din România: ”Eu nu sunt ca ele. Dacă ies din țară, nu le știe nimeni!”
Andreea Bostănică, săgeți usturătoare la adresa cântărețelor din România /Foto: Instagram
Andreea Bostănică este una dintre cele mai cunoscute figuri ale mediului online din Republica Moldova și România și nu pierde nicio secundă pentru a se lăuda cu asta. Recent, iflunecerița a avut un nou „derapaj” și a aruncat săgeți usturătoare la adresa tuturor cântărețelor din țară. Internauții au rămas fără cuvinte când au auzit-o.

Andreea Bostănică a răbufnit în mediul online, lansând săgeți către artistele din România și Moldova și subliniind că nu se compară cu nimeni. Influencerița a făcut declarații explozive în cadrul unui live pe TikTok, după ce a fost enervată de un urmăritor.

Andreea Bostănică, săgeți usturătoare la adresa cântărețelor din România

Andreea Bostănică se bucură de popularitate în mediul online. Este una dintre cele mai cunoscute figuri ale mediului online din Republica Moldova și România, iar asta îi aduce venituri considerabile. Nu puține au fost dățile în care tânăra s-a lăudat cu stilul de viață pe care îl are, iar acum nu a ezitat să o facă din nou. Mai mult, a aruncat săgeți usturătoare către artistele din țară.

Recent, în timpul unui live pe TikTok, Andreea Bostănică a răbufnit când un utilizator a întrebat-o cum este să trăiască din activitatea sa de pe platformă. Influnecerița a profitat de ocazie pentru a sublinia că nu poate fi comparată cu restul cântărețelor.

Andreea Bostănică a lansat câteva atacuri bine direcționate către cântărețele din România și Republica Moldova, spunând că spre deosebire de ele ea este cunoscută și în afara granițelor țării. De asemenea, aceasta a mai punctat că TikTok-ul nu este singura sa sursă de venit.

„Nu știu Sebi, trebuie să îi întrebi pe cei care chiar din asta trăiesc, eu nu o fac. Pe lângă TikTok, eu de la 12 ani cânt, lansez propriile mele piese, am milioane de vizualizări la clipuri, am aproape un milion de abonați pe canalul meu de YouTube. Am milioane de urmăritori pe TikTok, nu pentru că fac live, ci pentru că postez cel mai bun conținut.

Sunt cel mai bun content creator din țară și nu numai. Eu dacă ies din afara țării nu sunt ca artistele din România sau din Republica Moldova, care dacă ies din țară nu le știe nimeni. Eu merg pe stradă în alte țări și mă recunoaște lumea”, a declarat Andreea Bostănică.

Foto: Instagram

