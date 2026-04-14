Lecțiile de viață lăsate de Mihai Leu fiului său. Mărturisirile soției sale impresionează

Mihai Leu a rămas în memoria publicului nu doar ca un campion remarcabil, ci și ca un om care a pus mare preț pe valori autentice. De-a lungul vieții, și-a dedicat timpul nu doar performanței sportive, ci și familiei, fiind un model pentru fiul său, Marco. Fost campion mondial la box profesionist și ulterior pilot de raliuri, el a promovat constant disciplina, respectul și dorința de a excela, principii pe care le-a transmis mai departe și în plan personal.

Relația cu fiul său a fost una apropiată, dar echilibrată, bazată pe încredere și libertate. Împreună cu soția sa, Anna, i-a insuflat lui Marco respectul pentru muncă, seriozitatea și răbdarea, încurajându-l să își urmeze propriul drum fără presiune.

Deși a preferat discreția și a stat departe de lumina reflectoarelor, Marco și-a construit un parcurs propriu, orientându-se spre domeniul sportiv, unde activează ca instructor de schi și snowboard, după ce a studiat management sportiv.

„Mihai a ținut foarte mult să îi transmită respectul pentru oameni, pentru muncă și pentru ceea ce face. L-a învățat să fie serios, să aibă răbdare și să nu caute scurtături. Între ei a fost o relație foarte echilibrată și apropiată, dar fără presiune. I-a oferit libertatea de a-și urma drumul, însă a fost mereu acolo”, a declarat Anna Leu pentru VIVA.

După dispariția lui Mihai Leu, familia a rămas unită, găsind putere în legătura strânsă dintre ei. Amintirea lui este legată nu doar de realizările impresionante, ci și de calmul și optimismul pe care le-a păstrat până în ultimele clipe. Lecțiile sale de viață, precum importanța de a trăi fiecare moment și de a nu amâna lucrurile esențiale, continuă să fie o sursă de inspirație pentru cei dragi și pentru toți cei care l-au admirat.

„A fost un șoc, atunci am știut că începe cea mai grea perioadă din viața noastră și că nu mai există întoarcere, dar nu ne-am prăbușit, ne-am susținut reciproc, și asta ne-a ținut în picioare. Din iubirea și apropierea noastră a venit toată puterea.

Cea mai puternică amintire este liniștea lui, felul în care era chiar și în ultimele momente, și zâmbetul pe care nu l-a pierdut până la final. Cred că de acolo vine și lecția că fiecare clipă contează și că nu trebuie să amâni nimic din ceea ce simți, să trăiești și să iubești, să nu lași nimic important nespus cât mai ai timp”, a mai spus Anna Leu.

