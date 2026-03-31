Legătura neștiută dintre Codruța Filip și iubitul Ramonei Olaru. Colaborarea de peste 1 milion de views

După câteva luni în care și-a ținut fanii în suspans, Ramona Olaru nu își mai ascunde noul iubit și chiar l-a dus în platoul emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani. Relația celor doi este la început de drum, însă pare una promițătoare. Noul iubit al matinalei de la Antena 1 este Stefanos Kyriakos Anthopoulos, un artist de origine greacă. Care este legătura neștiută dintre Codruța Filip și iubitul Ramonei Olaru?

Noul iubit al Ramonei Olaru este Stefanos Kyriakos Anthopoulos, un artist de origine greacă. Acesta nu este deloc străin de lumea mondenă de la noi, fiind stabilit de mai mulți ani în România. A avut mai multe apariții tv și a lansat mai multe piese în colaborarea cu artiști din România.

Stefanos Kyriakos Anthopoulos, cunoscut drept Steve Ant, este un cântăreț din Atena, stabilit în România de aproximativ șase ani. De-a lungul timpului, acesta a avut mai multe apariții, iar publicul român l-a cunoscut pentru prima dată în cadrul emisiunii Românii au Talent, unde i-a impresionat pe jurați cu o melodie grecească.

De asemenea, noul iubit al Ramonei Olaru a participat și în cadrul emisiunii „The Ticket”. Iar de-a lungul timpului a marcat și câteva colaborări cu artiști români. Printre cei alături de care a lucrat s-a numărat și Codruța Filip, fosta soție a lui Valentin Sanfira.

În urmă cu 11 luni, cei doi au lansat împreună piesa „Din Rai”, ce combină ritmurile grecești cu muzica românească. Melodia s-a bucurat de un real succes și a depășit 1 milion de views pe YouTube.

Ramona Olaru, răsfățată de noul iubit

Ramona Olaru și Stefanos Kyriakos Anthopoulos formează un cuplu de câteva luni. Inițial, matinala de la Antena 1 nu a dezvăluit identitatea celui care o face fericită, însă nu s-a sfiit să posteze diverse momente din relație.

Artistul știe cum să își răsfețe iubita, iar mărturie stau toate postările din ultima perioadă făcute de Ramona Olaru. Vedeta a primit numeroase buchete de flori, nu au lipsit nici cinele romantice și nici micile surprize.

