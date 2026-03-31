S-a aflat cel mai bine păzit secret despre relația Ramonei Olaru cu Steve Ant. „E un pic dubios”

Ramona Olaru, una dintre cele mai cunoscute figuri din televiziunea românească, a atras atenția publicului în ultimele zile, după ce relația sa cu cântărețul grec Steve Ant a devenit oficială. După o perioadă îndelungată în care a păstrat viața personală departe de ochii curioșilor, asistenta TV de la „Neatza cu Răzvan și Dani” și-a deschis recent viața amoroasă, oferind indicii despre legătura care o leagă de artist.

Noul partener al Ramonei Olaru este Stefanos Kyriakos Anthopoulos, un artist cu rădăcini grecești, care și-a construit deja o prezență în spațiul monden din România. Stabilit de mai mult timp în țară, acesta a bifat de-a lungul anilor mai multe apariții televizate, devenind un nume familiar pentru publicul de divertisment. Recent, a ajuns și în platoul emisiunii matinale de la Antena 1, locul în care Ramona Olaru își desfășoară activitatea, moment ce nu a trecut neobservat. Prezența sa a stârnit imediat interesul colegilor de emisiune, care au profitat de ocazie pentru a-l provoca la o serie de întrebări despre viața personală și relația cu asistenta TV.

De cât timp sunt împreună Ramona Olaru și Stefanos Kyriakos?

Relația cu Steve Ant, artist de origine greacă, a fost ținută ascunsă pentru mai multe luni. Cei doi și-au menținut intimitatea și au evitat aparițiile publice împreună, reușind să nu ofere detalii despre legătura lor. Abia recent, această discreție a luat sfârșit. Cei doi se pare că sunt deja de câteva luni împreună, dar până acum câteva zile asistenta a știut să îl țină departe de ochii curioșilor.

„Nu e prima dată (n.r. când apare în ziare), însă e prima dată când se întâmplă totul atât de intens. E un pic dubios. (n.r. Și de cât timp vă ascundeți?) De câteva luni”, a spus iubitul Ramonei Olaru, la Neatza.

Relația lor a evoluat rapid, în ciuda faptului că au preferat să o țină privată. Partenerii locuiesc împreună, iar viața de zi cu zi le permite să se cunoască mai bine și să construiască o legătură solidă. Deci, nu mai este niciun secret că după relațiile eșuate ale Ramonei, pare că aceasta este pe drumul cel bun.

„Ramona se trezește prima. Îi spun, în fiecare dimineață: >”, a mai spus iubitul Ramonei.

