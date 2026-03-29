Legătura neștiută dintre Valentin Sanfira și Margerita de la Clejani. I-a făcut ochi dulci, înainte să se însoare cu Codruța Filip

Într-unul dintre cele mai exclusiviste evenimente ale anului 2017, Mara Bănică a aniversat 42 de ani cu o petrecere care a adunat cei mai importanți prieteni și colegi din mediul artistic și jurnalistic din România. Printre invitați s-au numărat și Margherita de la Clejani care a venit alături de prezentatorul TV Valentin Sanfira, cei doi fiind surprinși atunci cu o chimie vizibilă.

Evenimentul a fost unul de cinci stele, desfășurat într-un cadru rafinat, unde invitații au avut ocazia să socializeze, să danseze și să se bucure de atmosferă. Margherita de la Clejani și Valentin Sanfira au atras atenția tuturor prin felul în care au interacționat atunci. Cei doi au dansat împreună, s-au apropriat și au părut extrem de confortabili unul în compania celuilalt. Iată ce a spus Marga despre relația cu artistul!

Ce relație a existat între Margherita de la Clejani și Valentin Sanfira

Valentin Sanfira și Codruța Filip s-au despărțit după 8 ani de relație. Acum, artistul trece printr-o perioadă de schimbări importante, atât pe plan personal, cât și profesional. Însă, cu 9 ani în urmă fostul prezentator TV se pare că se afișa la brațul Margheritei din Clejani. Deci, putem spune că Valentin Sanfira a atras în viața lui doar artiste frumoase și a țintit tot mai sus.

Acest episod se înscrie în perioada de dinainte ca Valentin Sanfira să fie cu Codruța, ceea ce sugerează că Margherita și Valentin au avut momente de apropiere în 2017. Imaginile de la petrecere au surprins momente în care cei doi râdeau și se distrau împreună, ceea ce a stârnit curiozitatea invitaților pe atunci.

Deși relația lor nu a fost niciodată oficializată, apropierea lor la eveniment a generat speculații și comentarii în rândul celor prezenți. Atitudinea relaxată și gesturile prietenoase dintre Margherita de la Clejani și Valentin Sanfira au fost suficiente pentru a atrage atenția asupra lor, evidențiind dinamica lor aparte într-un cadru social de elită.

„Da, am ieşit cu Valentin, am ieşit împreună, dar ca prieteni. M-a invitat la deschiderea unui club. Era ziua unui prieten de-ai lui, doctor. Posibil ca Valentin să fie dornic de publicitate ca să-şi promoveze clinica. Nu ştiu dacă e singur. Eu de astă vară nu m-am mai văzut cu el”, a spus atunci Margherita de la Clejani pentru CANCAN.RO.

Cei doi s-au întâlnit într-un cadru profesional, la filmările unei emisiuni în care au mai participat Viorica și Ioniță de la Clejani, părinții Margheritei. Interacțiunile dintre Valentin și tânăra brunetă au atras atenția, iar chimia dintre ei a fost remarcată de toți cei prezenți.

“Puteai să mă bagi şi pe mine în familia Clejanilor, că oricum Margherita e nemăritată. Pentru binele meu, să mă însor. Bravo, m-ai găsit!”, a spus Valentin Sanfira atunci.

În timpul concursului organizat în cadrul emisiunii, apropierea dintre cei doi a fost vizibilă și nu a trecut neobservată de familie și colegi. Atmosfera relaxată și atenția pe care Valentin o acorda Margheritei au stârnit curiozitatea celor din jur.

Viorica de la Clejani a intervenit imediat şi a dezvăluit ce condiţii trebuie să îndeplinească bărbatul care să o ia de soţie pe fiica sa. “Eu caut un ginere frumos şi talentat, care să ducă tradiţia mai departe”, a spus Viorica de la Clejani.

