Legenda TV a trăit un șoc emoțional când a aflat că are o fată de 52 de ani! Este telenovela anului în mass-media

Sir David Jason, legenda televiziunii, în vârstă de 83 de ani, a aflat că mai are o fiică, în vârstă de 52 de ani, dar și un nepot de 10 ani. Întrega familie a avut parte de un șoc, însă i-au primit cu brațele deschise.

Sir David Jason, actorul care a jucat rolul lui Del Boy, în Only Fools and Horses, a avut parte de un șoc în momentul în care a descoperit că mai are o fiică în vârstă de 52 de ani și un nepoțel de doar 10 ani.

Actorul american a dezvăluit că nu știa nimic despre existența lui Abi Harris, fiica sa. Nu doar pentru el a fost un șoc, dar și pentru familia lui, care i-au urat, totuși, bun venit în casa lor lui Abi și fiului ei, Charlie: „Este puțin spus o surpriză să aflu că am o fiică. Amândoi sunt foarte fericiți. Soția mea, Gill, și fiica mea, Sophie, m-au sprijinit și au fost foarte înțelegătoare și au îmbrățișat-o pe Abi. I-au urat bun venit ei și fiului ei mic ,în familie”, a spus Sir David, pentru The Mirror.

La fel de încântată a fost și fiica actorului, care a declarat că și-a descoperit propria identitatea, nu doar a tatălui ei: „Descoperind identitatea tatălui meu, încep să o pun cap la cap pe a mea. Sunt tristă pentru anii care au trecut, însă acum sper să ne vedem mai des”, a spus fiica actorului.

Jennifer, mama lui Abi, a avut o relație cu Sir David, când avea 30 de ani. Amândoi au jucat în piesa lui Dylan Thomas, „Under Milk Wood”, la teatrul May Fair din Londra, iar un an mai târziu el a apărut într-o versiune cinematografică a clasicului.

Sir David a întâlnit-o pe Abi, dar habar nu avea că este chiar fiica lui. Abia după ani de zile, Abi a început să bănuiască cine este tatăl ei și l-a întrebat într-o scrisoare dacă ar face sau nu un test de paternitate. Iar acel test a fost cel care i-a dezvăluit adevărul: ”Sperăm să ni se permită tuturor intimitatea necesară pentru a continua noua noastră relație și pentru a ne cunoaște din ce în ce mai bine.”, a concluzionat Sir David Jason.

Sursă foto: Mirror