Lele și Nikolas și-au încercat-o iar cu Jador, dar și-au luat țeapă! Soțul Andrei Voloș, luat la țintă: ”Să vezi ce microfon îți dăm noi”

Robert Lele și Nikolas Constantin continuă să își arate antipatia pentru Jador. Acum, cei doi s-au filmat în timp ce fac mișto de microfonul colegului lor de scenă. La rândul lor, utilizatorii TikTok le-au închis gura și i-au taxat corespunzător.

Scandalul dintre Lele, Nikolas și Jador continuă cu o nouă serie de replici jignitoare. De data aceasta, cel din urmă a fost luat la rost din cauza microfonului pe care îl folosește în concerte. Manelistul și-a peresonalizat obiectul muncii cu numele său și cu 1962 de cristale Swarovski negre.

Jador, luat peste picior de Robert Lele și Nikolas

Recent, în cadrul unui interviu, Robert Lele și-a declarat public antipatia față de Jador. Deși nu se cunosc personal și aparent nu au nimic de împărțit, acesta a mărturisit că nu are niciun fel de respect pentru colegul lui de breaslă. În scandalul maneliștilor s-a alăturat și Nikolas Constantin, care a declarat că nu îl consideră pe Jador un lăutar autentic.

Rivalitățile s-au mutat în spațiul online, acolo unde Nikolas și Lele s-au alăturat (la propriu) și vor să îi dea ”fatala” lui Jador. Într-o postare încrăcată pe social media, cei doi l-a făcut o ou și oțet pe Jador. Maneliștii au râs de microfonul pe care colegul lor de scenă îl folosește la concerte și evenimente.

”Nu mai implica familiile și toate chestiile astea. Când ai ceva de spus, pune mâna pe microfonul ăla, dacă tot l-ai luat din greșeală și obligat, forțat te-ai apucat de cântat. Ți-ai făcut și de alea, pietre pe microfon, de zici că ești Hanna Montana”, a spus Lele.

În completarea lui, Nikolas i-a transmis lui Jador că în loc de pietre ar fi trebuit să își pună ”copite de cal”: ”Eu, pe sufletul lui tăticuțu meu, mi-aș fi pus copite din alea de cal pe microfon. Potcoavă, mă, să-i poarte noroc, mă.”

În apărarea lui Jador, majoritatea utilizatorilor TkTok au reacționat. Manelistul a avut parte de o susținere neașteptată. Cei mai mulți dintre ei susținând faptul că artistul a devenit ținta răutăților datorită achizițiilor sale de lux pe care le-a făcut în ultima perioadă, în prim plan fiind autoturismul marca Rolls-Royce Ghost.