Jador, ce mașină ți-ai luat? Cântărețul n-a avut habar să răspundă când a fost întrebat ce conduce

Jador și-a cumpărat recent o mașină de lux, un Rolls-Royce impresionant, a cărui valoare se apropie de jumătate de milion de euro. Cu toate acestea, el a recunoscut amuzat că nu știe exact ce model a ales, semn că pasiunea lui nu este pentru detalii tehnice, ci pentru a-și înddeplini dorințele personale.

Jador și-a prezentat cu mândrie noua achiziție în fața fanilor, arătându-se extrem de fericit de investiția făcută. Artistul a mărturisit că visul de a avea o mașină de lux l-a urmărit de ani buni, iar acum a reușit, în sfârșit, să și-l îndeplinească. Noul Rolls-Royce este o adevărată bijuterie pe roți, un simbol al eleganței, al cărei valoare este pe măsură. Prețul unui astfel de model pornește de la aproximativ 475.000 de euro, însă, în funcție de dotări poate depăși 480.000 de euro.

Manelistului îi plac mașinile cu mulți cai putere, însă specificațiile tehnice nu sunt pe placul său. Astfel, atunci când a fost întrebat ce model și-a cumpărat, Jador a spus că nu știe ce a ales, însă a avut două cerințe importante. Să fie frumoasă și să meargă bine, așa cum el a afirmat.

„Rolls Royce. Nu știu ce model e. Și ce mașină e asta? Nu cred, nu știam. Nu mă pricep la mașini, dacă e frumoasă, merge bine…”, s spus Jador pe TikTok.

Ce spunea Jador depsre mașina sa

Jador a vorbit deschis despre noua lui mașină de lux, un Rolls-Royce care atrage toate privirile, dar pe care el nu o vede ca pe un simbol al statutului. Cântărețul a spus că este, probabil, cel mai tânăr român care deține un astfel de bolid, însă pentru el e doar o autovehicul și nu își va schimba atitudinea față de public.

Manelistul a explicat că nu a cumpărat bolidul pe patru roți ca să impresioneze pe cineva, ci pur și simplu pentru că îi plac mașinile și pentru că a simțit că a venit momentul potrivit pentru o astfel de achiziție.

„Sunt cel mai tânăr proprietar de Rolls din România. Dar să ne înțelegem — e doar o mașină. Un fier frumos, da, dar tot un fier rămâne. Nu am luat-o ca să impresionez pe nimeni și nici pentru aparențe. Puteam să o iau de mult, dar am vrut să o fac atunci când am simțit eu că e momentul. Am luat-o pentru că îmi place, pentru că iubesc mașinile și pentru că Rolls-ul ăsta mă reprezintă. Mi-am dorit mereu o mașină cool — la început visam la un Passat, acum am un Rolls. Dar să fie clar: mașina nu schimbă omul. Sunt același. Cu aceleași glume, aceeași energie, aceeași poftă de viață. Nu mă definește logo-ul de pe volan, mă definesc alegerile și munca mea. Rolls-ul e doar o poveste pe care mi-am scris-o singur — una pe roți”, a fost mesajul transmis de Jador în urmă cu câteva zile pe rețelele de socializare.

