Leticia avea pietre la rinichi și a mers pe picioarele ei la un banal control! La scurt timp, tânăra a murit. Ce a pățit la spital

O tragedie a zguduit comunitatea locală după ce o tânără de doar 22 de ani a murit în urma unui control. Incidentul s-a petrecut în timpul unui CT unde s-a folosit o substanță de contrast în cadrul Spitalul Alto Vale. Familia și apropiații se confruntă acum cu durerea pierderii Leticiei, care era plină de viață și avea planuri mărețe pentru viitor.

Leticia, care se confrunta cu probleme renale, a mers la un control medical în cadrul Spitalului Alto Vale. Pentru efectuarea unui examen CT, medicii i-au administrat o substanță de contrast, un colorant special folosit pentru tomografii și RMN-uri, necesar pentru a vizualiza mai clar organele și țesuturile.

Din păcate, substanța a avut efecte fatale. Leticia a intrat într-un șoc anafilactic la scurt timp după injectare. Echipa medicală a încercat să o salveze, însă nu s-a mai putut face nimic și a fost declarată decedată.

Leticia avea multe planuri de viitor

Leticia studiase la Facultatea de Drept, continuându-și studiile cu cursuri postuniversitare în Drept și Afaceri Imobiliare. Apropiații o descriu ca fiind o tânără ambițioasă și cu planuri mari pentru viitor.

„Era o fată vibrantă, cu multă personalitate. Era foarte studioasă, visa să ajungă departe”, a declarat Sandra Paul, mătușa fetei, pentru publicația g1.

Înmormântarea Leticiei a avut loc joi, pe 21 august, când a fost condusă pe ultimul drum de prieteni și familie.

Ce este șocul anafilactic

Șocul anafilactic este o reacție alergică extrem de severă și rapidă, care poate pune viața în pericol dacă nu este tratată imediat. Apare atunci când organismul reacționează exagerat la un alergen, cum ar fi anumite medicamente, alimente, venin de insecte sau substanțe folosite în investigații medicale, cum e substanța de contrast pentru CT sau RMN.

Caracteristicile principale ale șocului anafilactic includ: dificultăți de respirație, scăderea bruscă a tensiunii arteriale, simptome cutanate, greață, vărsături, dureri abdominale.

Este nevoie de intervenția rapidă a cadrelor medicale pentru stabilizare, altfel, poate fi fatal, la fel cum s-a întâmplat în cazul Leticiei Paul, care a murit la doar 22 de ani.

