Nu e o glumă! Această tânără a orbit după ce a băut un cocktail în Bali: ce conținea băutura, de fapt

De: Redacția CANCAN 24/08/2025 | 22:44
O tânără a fost otrăvită cu metanol / FOTO: Instagram

O tânără a fost la un pas de a-și pierde viața în vacanța din Bali. Deși spera să se bucure de cele mai frumoase peisaje și să petreacă timp de neuitat, o băutură consumată într-o seară a dus-o la orbire. Substanța regăsită în sticlă este foarte periculoasă și distruge întreg organismul. 

O vacanță de vis s-a transformat într-un adevărat coșmar pentru o tânără canadiană aflată în Indonezia. Ea a decis să iasă într-o seară într-un club pentru a se distra și a avut parte de o experiență traumatizantă. A comandat un cocktail într-un club de noapte din stațiunea Kuta, însă băutura conținea metanol și alcool. Astfel că a ajuns să-și piardă vederea din cauza substanței ascunse în băutura servită.

Ashley a povestit întreaga întâmplare pe rețelele de socializare, mărturisind cât de perfidă poate fi această substanță, fiind imposibil de detectat prin gust sau miros. Ea a mai spus că băutura i-a fost servită într-o simplă sticlă de plastic, un detaliu care ar fi trebuit să ridice semne de întrebare.

„În ţările în curs de dezvoltare din întreaga lume, metanolul este adesea adăugat alcoolului de pe piaţa neagră pentru a creşte volumul lichidului. Are acelaşi gust şi miros, dar un singur pahar poate fi mortal”, explică Ashley într-un videoclip postat pe Instagram.

Tânăra, la un pas de moarte

Pierderea vederii a fost o încercare grea pentru tânăra venită în vacanță. Totuși, se bucură că trăiește, mai ales că un singur pahar de metanol poate fi mortal pentru o persoană.

„Pierderea vederii este cea mai grea încercare prin care am trecut vreodată. Dar sunt norocoasă: alţi turişti au murit după ce au băut cocktailuri diluate cu metanol”, a mai spus tânăra.

Experții atrag atenția că, odată ingerat, metanolul devine extrem de toxic, afectând rapid organismul. Organizația Mondială a Sănătății recomandă turiștilor să evite băuturile alcoolice nesigilate, achiziționate de pe piața neagră, și să se ferească de orice produs care pare suspect.

