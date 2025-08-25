Triplă tragedie românească! Daniela a fost ucisă de soț, apoi bărbatul și bebelușul lor au murit

Tragedie în Germania! O familie de români distrusă după un act de violență extremă. Cum s-a întâmplat totul!

Localitatea Waldachtal-Salzstetten, din landul german Baden-Württemberg, a fost zguduită de un eveniment dramatic petrecut în data de 10 august, care a dus la moartea a trei persoane și la rănirea gravă a unui copil mic. O familie de origine română a fost implicată într-o serie de evenimente violente ce s-au desfășurat cu o rapiditate tulburătoare și care au avut consecințe ireparabile.

Tragedie în Germania

Totul a început în locuința celor doi parteneri, unde, potrivit informațiilor furnizate de anchetatori, un bărbat român în vârstă de 37 de ani și-a atacat logodnica, în vârstă de 34 de ani, înjunghiind-o mortal. Cei doi trăiau împreună și aveau doi copii mici, un bebeluș de doar câteva luni și o fetiță de aproape doi ani.

După comiterea crimei, bărbatul a luat copiii și a părăsit locuința cu mașina. La scurt timp, pe o șosea din apropiere, acesta a provocat intenționat un accident rutier grav, intrând pe contrasens și lovindu-se frontal de un alt autoturism. Impactul violent a dus la moartea imediată a șoferului și a bebelușului său de trei luni, care se afla în mașină.

Fiica de un an și zece luni a supraviețuit coliziunii, însă a suferit răni grave și a fost transportată de urgență la clinica universitară din Tübingen. Medicii au fost nevoiți să o plaseze în comă indusă pentru a-i stabiliza starea. În ciuda gravității leziunilor, copilul a reușit să depășească primele zile critice, iar ulterior au apărut primele semne pozitive de recuperare. În prezent, micuța se află sub strictă supraveghere medicală.

Ancheta poliției germane a confirmat că accidentul rutier nu a fost rezultatul unei întâmplări, ci al unei acțiuni deliberate. Astfel, autoritățile au concluzionat că bărbatul a intenționat să-și pună capăt zilelor și să își ia copiii cu el. Moartea sa face imposibilă continuarea urmăririi penale, iar dosarul urmează să fie clasat.

Dincolo de aspectele juridice și medicale, drama a lăsat urme adânci asupra familiei îndoliate. În doar câteva ore, două vieți tinere au fost curmate, un copil a pierdut amândoi părinții și fratele mai mic, iar rudele apropiate se confruntă acum cu o realitate sfâșietoare.

