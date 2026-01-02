Acasă » Știri » Lista completă a evenimentelor din România, pe 2 ianuarie 2026. Concerte live și petreceri tematice după Anul Nou

Lista completă a evenimentelor din România, pe 2 ianuarie 2026. Concerte live și petreceri tematice după Anul Nou

Lista completă a evenimentelor din România, pe 2 ianuarie 2026. Concerte live și petreceri tematice după Anul Nou
După noaptea de Revelion, când Bucureștiul a ars până târziu, iar energia s-a consumat pe artificii, pahare ridicate și promisiuni pentru anul nou, ziua de 1 ianuarie a venit, previzibil, cu un oraș mai liniștit. Terasele au fost rareori animate, cluburile au tras obloanele, iar mulți români au ales canapeaua, cafeaua lungă și reluările de pe platformele de streaming. Cu mici excepții, Capitala a fost într-o stare de pauză colectivă, un respiro necesar după excesele dintre ani.

Dar pauza nu a durat mult. Pe 2 ianuarie 2026, România – și mai ales marile orașe – își reia pulsul urban. Nevoia de a ieși din casă, de a schimba atmosfera și de a prelungi cumva sentimentul de sărbătoare se simte clar în programul zilei. Cluburile, sălile de concerte și scenele de stand-up revin la viață, iar agenda evenimentelor este surprinzător de bogată pentru o zi care, teoretic, ar trebui să fie încă „între sărbători”.

Lista completă a evenimentelor din România

În București, muzica live deschide seara. La Berăria H, Diana Matei & Țaraful Cleante propun un concert cu influențe multiculturale, un amestec de energie balcanică și ritmuri tradiționale reinterpretate, potrivit pentru cei care vor să înceapă anul cu voie bună și dans. Atmosfera promite să fie una caldă, familiară, exact genul de experiență care te scoate din amorțeala post-revelion. Mai târziu, Taraf de Caliu urcă pe scenă la Riviera Park, într-un concert care păstrează vie tradiția muzicii lăutărești autentice, cu un public care știe să asculte, dar și să petreacă.

Nu doar Capitala respiră muzică. La Brașov, Walls Bistro găzduiește un eveniment de live music începând cu seara, o opțiune ideală pentru cei care vor o ieșire mai relaxată, într-un cadru intim, departe de agitația marilor cluburi. E genul de concert care se potrivește perfect cu un pahar de vin și o conversație lungă, într-un oraș care oricum are farmecul lui aparte iarna.

Concerte live și petreceri tematice după Anul Nou

Pentru cei care simt că Revelionul nu a fost suficient, 2 ianuarie vine și cu o serie de petreceri tematice. În București, B52 The Club propune „Service Over, Shots On Party 2026”, o continuare neoficială a sărbătorii dintre ani, cu DJ, shot-uri și multă energie. La Beluga Music & Cocktails, conceptul este mai jucăuș: „Hungover: Pijama Party”, o petrecere care îmbrățișează starea de a doua zi și o transformă într-un pretext de distracție, cu muzică, relaxare și un cod vestimentar lejer. La Cluj-Napoca, Euphoria Music Hall intră în atmosferă cu un Carnaval Party, aducând culoare și ritm într-o seară care promite să fie una dintre cele mai animate din oraș.

Un capitol aparte îl reprezintă stand-up-ul, care, în mod tradițional, umple sălile imediat după sărbători. Bucureștiul devine, pe 2 ianuarie, un adevărat hub al comediei. Mai multe cluburi găzduiesc show-uri cu nume cunoscute, de la Natanticu, Banciu sau Bordea, până la Bucălae, Mane Voicu, Drăcea sau Alex Dobrotă. Sunt seri cu mai multe reprezentații, distribuții diferite și un public care vine să râdă, poate și ca formă de terapie după mesele prea pline și nopțile prea scurte.

