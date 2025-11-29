Lista completă a școlilor care nu fac școală vinerea! Ministrul Educației a făcut anunțul

Elevii din 18 școli din România vor merge la cursuri fizic doar patru zile pe săptămână, iar vinerea orele vor fi susținute exclusiv online, ca parte a unui program-pilot lansat de Ministerul Educației. Acest program a fost creat în special pentru a sprijini liceenii în pregătirea pentru examenul de Bacalaureat, oferindu-le o zi suplimentară dedicată studiului individual, recuperării sau consolidării materiilor.

În 18 orașe din România, Ministerul Educației a lansat un program pilot prin care elevii vor merge fizic la cursuri doar de luni până joi. Cele 18 unități de învățământ vor modifica structura orelor de curs, astfel încât elevii care se pregătesc pentru examenul de Bacalaureat vor beneficia de o zi suplimentară de studiu, vineri, dedicată aprofundării materiilor.

Lista completă a școlilor care nu fac școală vinerea

Elevii mai multor școli din București, Sibiu, Timiș, Iași, Harghita, Constanța, Satu Mare, Ilfov, Ialomița, Teleorman, Covasna și Călărași vor merge fizic la școală doar patru zile pe săptămână. Măsura vizează atât flexibilizarea programului școlar, cât și testarea unor noi modele educaționale.

Cele 18 școli incluse în programul pilot sunt:

Colegiul Național Pedagogic „Andrei Șaguna” – Sibiu

Colegiul Național Bănățean – Timișoara

Colegiul Național „Doamna Stanca” – Satu Mare

Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” – București

Complex Școlar Cronos – București

Centrul Școlar de Educație Incluzivă – Alexandria

Liceul Teoretic „Jean Monnet” – București

Grădinița cu Program Prelungit Junior – Slobozia

Școala Gimnazială „Hermann Oberth” – Voluntari

Colegiul Național „Zinca Golescu” – Pitești

Liceul Teoretic Bilingv „ITA Wegman” – București

Liceul Teologic Reformát – Sfântu Gheorghe

Liceul Teoretic Little London – Ilfov

Liceul Romano-Finlandez ERI – Sibiu

Școala Gimnazială Avenor – București

Școala Gimnazială nr. 1 Curcani – Călărași

Școala Gimnazială nr. 30 „Gheorghe Țițeica” – Constanța

Colegiul Național „Marton Aron” – Miercurea Ciuc

Metodologia-cadru publicată de Ministerul Educației menționează o serie de obiective ale proiectului, printre care se numără modernizarea carierei didactice, modele curriculare noi și adaptate studiului online sau combaterea agresiunii și hărțuirii, potrivit edu.ro.

Printre obiectivele principale se numără:

creșterea autonomiei școlilor și adaptarea lor la nevoile elevilor și profesorilor;

introducerea unor modele curriculare flexibile, potrivite și pentru învățarea online;

modernizarea carierei didactice și a modului de predare;

testarea de sisteme alternative de management școlar;

reducerea presiunii pe elevii de liceu, în special pe cei care se pregătesc pentru examenele finale;

combaterea violenței și a bullying-ului;

extinderea accesului la educație prin dispozitive digitale și formare pentru învățarea online.

Reformă în educația românească. Elevii vor avea noi materii la liceu

Noua materie pe care elevii ar putea să o învețe la școală. Autoritățile trag un semnal de alarmă părinților!