Lista completă a școlilor care nu fac școală vinerea! Ministrul Educației a făcut anunțul

Elevii din 18 școli din România vor merge la cursuri fizic doar patru zile pe săptămână, iar vinerea orele vor fi susținute exclusiv online, ca parte a unui program-pilot lansat de Ministerul Educației. Acest program a fost creat în special pentru a sprijini liceenii în pregătirea pentru examenul de Bacalaureat, oferindu-le o zi suplimentară dedicată studiului individual, recuperării sau consolidării materiilor.
În 18 orașe din România, Ministerul Educației a lansat un program pilot prin care elevii vor merge fizic la cursuri doar de luni până joi. Cele 18 unități de învățământ vor modifica structura orelor de curs, astfel încât elevii care se pregătesc pentru examenul de Bacalaureat vor beneficia de o zi suplimentară de studiu, vineri, dedicată aprofundării materiilor.
Elevii mai multor școli din București, Sibiu, Timiș, Iași, Harghita, Constanța, Satu Mare, Ilfov, Ialomița, Teleorman, Covasna și Călărași vor merge fizic la școală doar patru zile pe săptămână. Măsura vizează atât flexibilizarea programului școlar, cât și testarea unor noi modele educaționale.
Cele 18 școli incluse în programul pilot sunt:
Metodologia-cadru publicată de Ministerul Educației menționează o serie de obiective ale proiectului, printre care se numără modernizarea carierei didactice, modele curriculare noi și adaptate studiului online sau combaterea agresiunii și hărțuirii, potrivit edu.ro.
Reformă în educația românească. Elevii vor avea noi materii la liceu
Noua materie pe care elevii ar putea să o învețe la școală. Autoritățile trag un semnal de alarmă părinților!