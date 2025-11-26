Acasă » Știri » Reformă în educația românească. Elevii vor avea noi materii la liceu

Reformă în educația românească. Elevii vor avea noi materii la liceu

De: Andreea Stăncescu 26/11/2025 | 14:46
Reformă în educația românească. Elevii vor avea noi materii la liceu
Ce materii vor avea elevii / Sursa foto: Pexels

Sistemul de învățământ intră într-un proces amplu de schimbare, prin actualizarea disciplinelor și reintroducerea unor materii dispărute de peste 20 de ani, precum Istoria românilor și gramatica la liceu, așa cum a anunțat ministrul Educației.

La finalul lunii noiembrie au fost publicate primele programe pentru liceu, acoperind toate filierele, realizate cu ajutorul a peste 1.500 de specialiști. Documentele se află în consultare publică între 24 noiembrie și 12 decembrie 2025.

Noile planuri-cadru vor intra în vigoare din septembrie 2026, odată cu viitoarea generație de elevi de clasa a IX-a, marcând cea mai amplă reformă curriculară din ultimele două decenii. Reforma include introducerea unor noi materii și restructurarea programelor existente pentru a răspunde nevoilor actuale.

Ce  materii vor fi introduse

  • Istorie și Istorie universală, cu programe noi pentru toate profilurile.
  • Gramatica aplicată a limbii române, în special pentru filiera pedagogică.
  • Gramatica aplicată a limbii germane, pentru clasele cu profil pedagogic.
  • Aritmetică, destinată specializării „învățământ primar”.
  • Managementul emoțiilor, introdus la clasa a IX-a, în filiera vocațională – profil pedagogic.
  • Dezvoltare personală și consiliere în carieră, pentru toți elevii de la clasa a IX-a la a XII-a.
  • Introducere în pedagogie, adaptată fiecărei specializări.
  • Psihologia sportului, pentru profilul sportiv
  • Introducere în mediere școlară, în aria pedagogie-mediere.
  • Sănătate, nutriție și motricitate la copilul mic, pentru specializarea de educație timpurie.

Actualizări ale disciplinelor clasice

  • Biologie, cu noțiuni reorganizate pe macroconcepte și programe extinse până în clasa a XII-a.
  • Chimie, pentru toate filierele de studiu.
  • Fizică, cu materiale explicative suplimentare pentru clasele mari.
  • Geografie, rescrisă complet.
  • Matematică, cu programe noi atât pentru trunchiul comun, cât și pentru clasele de mate-info.
  • Informatică, restructurată și cu regim intensiv în anumite clase.
  • Limbi moderne, de la engleză și franceză până la rusă, japoneză, portugheză, chineză și turcă.
  • Noi conținuturi și extinderi pentru filierele tehnologică și vocațională.
Sursa foto: Freepik

Programele pentru pregătirea profesională includ de acum discipline precum chimie industrială, comerț, electronică și automatizări, estetică și igiena corpului, materiale de construcții, mecanică, turism și alimentație, toate adaptate cerințelor actuale ale pieței muncii.

În profilul militar sunt introduse programe actualizate de pregătire militară, matematică-informatică militară și limba modernă 1 – engleză, menite să susțină formarea specifică acestui domeniu.

Profilul artistic se îmbogățește cu educație teatrală, vizuală și muzicală, precum și cu programe dedicate coregrafiei, actoriei și muzicii, pentru dezvoltarea competențelor creative.

Pentru elevii de la profilul sportiv devin obligatorii anatomia, fiziologia și biomecanica sportului, alături de pregătirea sportivă teoretică, pentru o înțelegere completă a performanței fizice.

La disciplina Religie sunt publicate programe separate pentru fiecare cult recunoscut în România, iar toate documentele sunt în consultare publică. Noile programe vor fi aplicate din septembrie 2026, odată cu noua generație de liceeni.

