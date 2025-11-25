Vacanța de iarnă 2025-2026. Câte zile libere vor avea elevii și profesorii, de fapt

Elevii și profesorii din România se pregătesc pentru vacanța de iarnă 2025-2026. Urmează aproape trei săptămâni de pauză, timp în care atât copiii, cât și cadrele didactice se vor bucura de zile libere.

Vacanța de iarnă începe pe 20 decembrie 2025 și se încheie pe 7 ianuarie 2026, astfel că, timp de aproape trei săptămâni, elevii și profesorii vor avea parte de relaxare.

Vacanța de iarnă 2025-2026

Programa anului școlar din România include cinci module și cinci perioade cu zile libere. Prima vacanță mai lungă este cea de iarnă, care se va desfășura între 20 decembrie 2025 și prima săptămână din ianuarie 2026, conform edu.ro.

Elevii și profesorii se vor bucura de sărbătorile de Crăciun și de Revelion, revenind în sălile de clasă abia pe 8 ianuarie 2026. Pentru școlari, însă, urmează o perioadă foarte importantă și destul de intensă.

După zilele libere, elevii se vor pregăti de teze, dar și de începutul noului modul. După vacanță, școlarii vor începe recapitularea lecțiilor. Următoarea vacanță va fi în luna februarie 2026, atunci când fiecare școală va decide o săptămână în care va avea loc.

Mai mult decât atât, elevii vor beneficia de încă cinci zile de vacanță în aprilie 2026, cu ocazia Paștelui. Următoarea perioadă liberă importantă va fi vacanța de vară, care începe pe 19 iunie 2026 și este cea mai lungă din întreg anul școlar.

În ceea ce privește zilele libere de sărbătorile de iarnă, acestea diferă în funcție de angajator și de domeniul în care lucrează fiecare persoană. Totuși, în luna decembrie 2025 există trei zile libere acordate de stat.

Prima zi liberă este pe data de 1 decembrie 2025, când toți angajații din România vor beneficia de un weekend prelungit, deoarece data cade într-o zi de luni. De asemenea, zilele de 25 decembrie, Crăciunul, și cea de 26 decembrie, a doua zi de Crăciun, sunt libere de la stat pentru angajații din România.

