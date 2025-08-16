Liviu din Brăila a murit în accident rutier la 36 de ani! N-a mai controlat mașina și a intrat într-o casă

O tragedie uriașă a zguduit județul Brăila. Un bărbat de numai 36 de ani și-a pierdut viața într-un accident rutier produs în noaptea de joi spre vineri, pe drumul județean DJ 203A, între localitățile Vișani și Galbenu. Iată ce s-a întâmplat!

Victima este Liviu Titus, din Vișani, care se afla la volanul unui autoturism. La intrarea într-o intersecție, acesta ar fi pierdut controlul direcției, a dărâmat un gard și s-a izbit violent de o casă din comună. Impactul i-a fost fatal.

Sfârșit cumplit pentru Liviu

În mașină se mai aflau doi pasageri, de 22 și 34 de ani. Aceștia au fost răniți și transportați de urgență la spital, însă viața lor este în afara pericolului. Echipajele de salvare ajunse la fața locului nu au mai putut face nimic pentru Liviu.

Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili exact împrejurările în care s-a produs tragedia. Medicul legist urmează să stabilească dacă șoferul se afla sau nu sub influența alcoolului sau a altor substanțe în momentul accidentului.

Între timp, familia și prietenii lui Liviu sunt în stare de șoc și se pregătesc pentru înmormântare. Rețelele sociale s-au umplut de mesaje sfâșietoare, care vorbesc despre durerea celor care l-au cunoscut.

„Băi, Liviulică, n-am putere, n-am glas, am doar durere şi necaz. Ne-ai lăsat, ți-ai lăsat toată familia îndurerată. Dumnezeu să te ierte, să te odihnească/ Dumnezeu să te ierte! Ai promis că ne vedem marți și acum trebuie să vin la înmormântare/ Nu îmi vine să cred că te-ai stins din viață, acum 2 zile am vorbit cu tine, băi Liviule. Nu se poate așa ceva! Dumnezeu să te ierte! Dumnezeu să te primească în împărăţia lui”, sunt doar câteva dintre mesajele transmise de apropiaţi pe Facebook.

