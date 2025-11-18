Localitatea din România în care ninge ca în mijlocul iernii! Imagini de ultimă oră

La finalul lunii noiembrie, într-o localitate din România, iarna a sosit ca în povești! Fulgii de zăpadă au început să cadă liniștit, transformând peisajul într-o scenă de basm. Se pare că sezonul de iarnă se apropie cu pași repezi și va pune stăpânire pe toată țara.

Astăzi, în satul Paltinu din județul Suceava, ninsoarea și-a făcut simțită prezența încă de la primele ore. Temperatura maximă a zilei a urcat doar până la 3°, iar vântul de aproximativ 10 km/h, care a suflat dinspre nord, a amplificat frigul resimțit. Cu o șansă de precipitații de 55%, fulgii nu s-au lăsat așteptați, acoperind zona cu un strat subțire de alb.

Temperaturile sunt în scădere în toată țara, semn clar că iarna bate la ușă. În Paltinu, peisajul este unul de poveste, iar imaginile surprinse astăzi arată frumusețea autentică a primelor momente ale sezonului rece.

Cum este vremea în alte zone din România

În timp ce în județul Suceava ninge și vremea este mohorâtă, în alte zone ale țării temperaturile se comportă diferit. În sud și în Oltenia, cerul rămâne închis toată ziua, ploile sunt frecvente, iar temperaturile urcă spre 14-16°C, peste media perioadei. Dimineața, ceața persistă în zonele joase, accentuând senzația de umezeală.

În Transilvania și Maramureș se simte o răcire bruscă față de ziua anterioară. Aici plouă în regiunile joase și ninge la munte, iar vântul poate atinge 50 km/h. Temperaturile maxime coboară spre 8-10°C, semn că schimbarea de masă de aer este deja instalată.

Vestul și zonele montane resimt și ele o scădere puternică a temperaturilor. În vest, maximele nu mai depășesc 8°C, iar ploile persistă, transformându-se în ninsori la altitudini mari. La munte vremea se răcește accentuat, ninge în majoritatea masivelor, iar vântul suflă tare, mai ales în Carpații Orientali, unde rafalele ating 80 km/h.

