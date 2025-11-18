Acasă » Știri » Localitatea din România în care ninge ca în mijlocul iernii! Imagini de ultimă oră

Localitatea din România în care ninge ca în mijlocul iernii! Imagini de ultimă oră

De: Andreea Stăncescu 18/11/2025 | 16:42
Localitatea din România în care ninge ca în mijlocul iernii! Imagini de ultimă oră
Cât de mare e stratul de zăpadă în județul Suceava / Sursa foto: Meteoplus
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
4 poze
Vezi galeria foto

La finalul lunii noiembrie, într-o localitate din România, iarna a sosit ca în povești! Fulgii de zăpadă au început să cadă liniștit, transformând peisajul într-o scenă de basm. Se pare că sezonul de iarnă se apropie cu pași repezi și va pune stăpânire pe toată țara.

Astăzi, în satul Paltinu din județul Suceava, ninsoarea și-a făcut simțită prezența încă de la primele ore. Temperatura maximă a zilei a urcat doar până la 3°, iar vântul de aproximativ 10 km/h, care a suflat dinspre nord, a amplificat frigul resimțit. Cu o șansă de precipitații de 55%, fulgii nu s-au lăsat așteptați, acoperind zona cu un strat subțire de alb.

Temperaturile sunt în scădere în toată țara, semn clar că iarna bate la ușă. În Paltinu, peisajul este unul de poveste, iar imaginile surprinse astăzi arată frumusețea autentică a primelor momente ale sezonului rece.

Cum este vremea în alte zone din România

În timp ce în județul Suceava ninge și vremea este mohorâtă, în alte zone ale țării temperaturile se comportă diferit. În sud și în Oltenia, cerul rămâne închis toată ziua, ploile sunt frecvente, iar temperaturile urcă spre 14-16°C, peste media perioadei. Dimineața, ceața persistă în zonele joase, accentuând senzația de umezeală.

Test de inteligență | Mutați 2 bețe de chibrit, pentru a transforma 0 – 5 = 3 într-o egalitate corectă
Test de inteligență | Mutați 2 bețe de chibrit, pentru a transforma 0...
Neti Sandu, primele previziuni pentru 2026. Celebra horoscopistă de la Pro TV anunță un an al reinventării
Neti Sandu, primele previziuni pentru 2026. Celebra horoscopistă de la Pro TV anunță...

În Transilvania și Maramureș se simte o răcire bruscă față de ziua anterioară. Aici plouă în regiunile joase și ninge la munte, iar vântul poate atinge 50 km/h. Temperaturile maxime coboară spre 8-10°C, semn că schimbarea de masă de aer este deja instalată.

Vestul și zonele montane resimt și ele o scădere puternică a temperaturilor. În vest, maximele nu mai depășesc 8°C, iar ploile persistă, transformându-se în ninsori la altitudini mari. La munte vremea se răcește accentuat, ninge în majoritatea masivelor, iar vântul suflă tare, mai ales în Carpații Orientali, unde rafalele ating 80 km/h.

CITEȘTE ȘI: Solstițiul de iarnă 2025. Când va fi cea mai lungă noapte din an și cum ne afectează

Meteorologii Accuweather au schimbat prognoza. Vremea o ia razna în România. Ce se întâmplă în București

Tags:
Iți recomandăm
Tânăr de 23 de ani, găsit mort pe acoperișul unei clădiri din Brașov. Ce ipoteză au polițiștii
Știri
Tânăr de 23 de ani, găsit mort pe acoperișul unei clădiri din Brașov. Ce ipoteză au polițiștii
A murit bunica virală de la Beach, Please! Femeia a făcut spectacol în vara lui 2025 și l-a impresionat pe Selly
Știri
A murit bunica virală de la Beach, Please! Femeia a făcut spectacol în vara lui 2025 și l-a…
Un important oraș turistic interzice terasele restaurantelor, barurilor și cafenelelor din zona centrală. 50 de străzi, afectate
Mediafax
Un important oraș turistic interzice terasele restaurantelor, barurilor și cafenelelor din zona centrală....
Mesajul acestui livrator nepalez din România a devenit viral: „Vă rog să păstrați distanța. Mama…”
Gandul.ro
Mesajul acestui livrator nepalez din România a devenit viral: „Vă rog să păstrați...
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
Scene șocante la Târgul de Crăciun din Craiova. Două femei s-au luat la bătaie în mijlocul mulțimii: „Deja se simte spiritul sărbătorilor!”
Adevarul
Scene șocante la Târgul de Crăciun din Craiova. Două femei s-au luat la...
Hotel din Istanbul evacuat după moartea turiștilor germani, posibil otrăviți. A murit și tatăl copiilor. Ancheta, foarte dificilă
Digi24
Hotel din Istanbul evacuat după moartea turiștilor germani, posibil otrăviți. A murit și...
Bucureștenii afectați de explozia din 17 octombrie primesc banii de chirie
Mediafax
Bucureștenii afectați de explozia din 17 octombrie primesc banii de chirie
Parteneri
Actrița Alina Plugaru s-a retras definitiv din viața publică. E ireal cum a ajuns să arate! Din ce își câștigă banii?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Actrița Alina Plugaru s-a retras definitiv din viața publică. E ireal cum a ajuns să...
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala Champions League
Prosport.ro
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala Champions League
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Care este cel mai mare „viciu” al Dacianei Sârbu?! De abia acum a recunoscut! „De patru-cinci ori pe zi!”
Click.ro
Care este cel mai mare „viciu” al Dacianei Sârbu?! De abia acum a recunoscut! „De...
Reorganizare radicală a Jandarmeriei Române. Peste 3.000 de agenți vor fi scoși în stradă
Digi 24
Reorganizare radicală a Jandarmeriei Române. Peste 3.000 de agenți vor fi scoși în stradă
Donald Trump a acceptat să adopte „sancțiuni distrugătoare” împotriva Rusiei. Ce măsuri va lua Casa Albă
Digi24
Donald Trump a acceptat să adopte „sancțiuni distrugătoare” împotriva Rusiei. Ce măsuri va lua Casa...
Rivalul chinez al lui Cybertruck circulă deja în România - VIDEO
Promotor.ro
Rivalul chinez al lui Cybertruck circulă deja în România - VIDEO
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Dacă-ți dau 200 de euro, îți dai și fusta jos?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Dacă-ți dau 200 de euro, îți dai și fusta jos?
Walker S2: „Armata de roboți umanoizi” din China – VIDEO
go4it.ro
Walker S2: „Armata de roboți umanoizi” din China – VIDEO
Care este cel mai rece loc de pe Pământ? Nu este cel la care te gândești
Descopera.ro
Care este cel mai rece loc de pe Pământ? Nu este cel la care te...
Nu ratați jocul video gratuit oferit de Ubisoft
Go4Games
Nu ratați jocul video gratuit oferit de Ubisoft
Mesajul acestui livrator nepalez din România a devenit viral: „Vă rog să păstrați distanța. Mama…”
Gandul.ro
Mesajul acestui livrator nepalez din România a devenit viral: „Vă rog să păstrați distanța. Mama…”
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Tânăr de 23 de ani, găsit mort pe acoperișul unei clădiri din Brașov. Ce ipoteză au polițiștii
Tânăr de 23 de ani, găsit mort pe acoperișul unei clădiri din Brașov. Ce ipoteză au polițiștii
Povestea bătrânei de 70 de ani care trăiește într-o rulotă în cartierul milionarilor. 50 de pisici ...
Povestea bătrânei de 70 de ani care trăiește într-o rulotă în cartierul milionarilor. 50 de pisici îi țin loc de familie!
A murit bunica virală de la Beach, Please! Femeia a făcut spectacol în vara lui 2025 și l-a impresionat pe Selly
A murit bunica virală de la Beach, Please! Femeia a făcut spectacol în vara lui 2025 și l-a impresionat pe Selly
Muncitor nepalez, în stare gravă după un accident în centrul Capitalei! Ambulanța a venit la fața ...
Muncitor nepalez, în stare gravă după un accident în centrul Capitalei! Ambulanța a venit la fața locului după 40 de minute
Ioana Grama și-a îngrijorat fanii! Motivul pentru care a avut nevoie de perfuzii: „Una caldă, una ...
Ioana Grama și-a îngrijorat fanii! Motivul pentru care a avut nevoie de perfuzii: „Una caldă, una rece”
Cutremur în România! Ce magnitudine a avut seismul și în ce zonă a țării s-a resimțit
Cutremur în România! Ce magnitudine a avut seismul și în ce zonă a țării s-a resimțit
Vezi toate știrile
×