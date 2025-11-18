Acasă » Știri » Meteorologii Accuweather au schimbat prognoza. Vremea o ia razna în România. Ce se întâmplă în București

De: Anca Chihaie 18/11/2025 | 07:32
România se pregătește pentru un episod neobișnuit de încălzire, iar Bucureștiul se află în centrul acestei schimbări bruște. După o perioadă caracterizată prin temperaturi normale pentru mijlocul lunii noiembrie, meteorologii AccuWeather anunță o evoluție surprinzătoare: valorile termice cresc în următoarele zile, ajungând la niveluri care depășesc cu mult ceea ce ar fi considerat normal pentru acest moment al anului.

În ultimii ani, astfel de abateri termice au devenit tot mai frecvente în România, iar luna noiembrie oferă din nou un exemplu clar al acestor fluctuații neașteptate. Locuitorii Bucureștiului vor resimți direct această diferență: după zile reci, cu ploi și cer mohorât, orașul va avea parte de o atmosferă de toamnă blândă, cu temperaturi care permit plimbări în aer liber.

Meteorologii Accuweather au schimbat prognoza

Conform prognozei, maxima zilei de mâine abia va atinge 8 grade Celsius, însă diferența față de finalul săptămânii va fi aproape ireală. Sâmbătă, temperatura în București ar urma să urce până la 17 grade Celsius, ceea ce înseamnă că aerul se va încălzi de peste două ori față de valorile obișnuite pentru această perioadă. O asemenea creștere bruscă amintește mai degrabă de zilele blânde de toamnă timpurie, nicidecum de trecerea spre sezonul rece.

Prognoza pentru următoarele două săptămâni arată un tablou meteorologic atipic. După ploaie și răcoare, soarele își face loc treptat printre nori, iar în mai multe zile cerul va rămâne parțial senin. Temperaturile vor oscila între 11 și 17 grade în perioada 20–29 noiembrie, valori care, în mod normal, ar fi caracteristice pentru finalul lunii octombrie. Minimele nocturne se mențin și ele la cote ridicate, în jur de 4–9 grade Celsius, ceea ce contribuie la senzația de vreme blândă.

Abia spre 5–6 decembrie se observă o ușoară răcire, însă chiar și atunci valorile prognozate, 7–9 grade Celsius ziua, sunt mai mari decât media multianuală pentru această perioadă. În mod obișnuit, începutul lunii decembrie ar trebui să aducă maxime între 2 și 6 grade în Capitală, în timp ce minimele ar coborî frecvent spre 0 grade sau chiar sub. În schimb, modelul actual arată nopți relativ blânde, cu temperaturi de 2–4 grade, semn că iarna întârzie să se instaleze.

Foto: Accuweather

