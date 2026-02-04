Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu 9.800 de euro. Terenul are 2.200 m²

Comuna Răsmirești, situată în județul Teleorman, atrage atenția celor interesați de locuințe rurale accesibile. O proprietate recent scoasă la vânzare în această zonă oferă o oportunitate rară: o casă tradițională cu teren generos, la un preț de doar 50.000 de lei, echivalentul a aproximativ 9.800 de euro, cu posibilitate de negociere.

Terenul generos oferă multiple oportunități pentru dezvoltarea unei grădini sau a unei livezi proprii, fiind suficient de spațios pentru amenajări diverse. Zona Răsmirești este cunoscută pentru peisajele sale rurale și pentru liniștea caracteristică satelor din Teleorman, oferind un mediu ideal pentru cei care doresc să combine viața rurală cu accesul rapid la oraș.

Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu 9.800 de euro

Proprietatea se află într-o zonă liniștită a comunei, la doar 23 de kilometri de Alexandria, reședința județului. Amplasamentul permite accesul facil la drumul principal, oferind în același timp intimitate și liniște, aspecte din ce în ce mai apreciate de cei care doresc să se retragă din agitația urbană.

Casa este construită pe un teren extins de 2.200 metri pătrați, oferind spațiu suficient pentru diverse activități. Structura locuinței cuprinde trei camere, hol, prispă și anexe gospodărești, păstrând arhitectura tradițională specifică regiunii. Construcția permite multiple posibilități de modernizare sau adaptare în funcție de nevoile viitorilor proprietari.

Proprietatea dispune de utilități esențiale: curent electric și cablu funcțional, iar internetul poate fi conectat fără dificultate. Aceste facilități fac ca locuința să fie potrivită pentru o familie care dorește să se stabilească permanent la țară, beneficiind de un mediu sănătos și liniștit, dar și pentru cei interesați de activități agricole, grădinărit sau creșterea animalelor.

Prețul extrem de accesibil al casei reflectă atât contextul economic al zonei, cât și potențialul investițional al proprietății. Casele tradiționale din Teleorman, în special cele cu teren mare, reprezintă o oportunitate rară pe piața imobiliară românească, oferind cumpărătorilor posibilitatea de a deține o locuință complet funcțională la un cost foarte redus comparativ cu standardele urbane.

CITEȘTE ȘI: Orașul din România în care chiria costă cât două treimi din salariu. Unde plătești cel mai puțin

De la 309 lei la factură de coșmar. Cât a ajuns gazul într-un apartament din București