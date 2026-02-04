Acasă » Știri » Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu 9.800 de euro. Terenul are 2.200 m²

Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu 9.800 de euro. Terenul are 2.200 m²

De: Anca Chihaie 04/02/2026 | 12:47
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu 9.800 de euro. Terenul are 2.200 m²
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu 9.800 de euro/foto: OLX

Comuna Răsmirești, situată în județul Teleorman, atrage atenția celor interesați de locuințe rurale accesibile. O proprietate recent scoasă la vânzare în această zonă oferă o oportunitate rară: o casă tradițională cu teren generos, la un preț de doar 50.000 de lei, echivalentul a aproximativ 9.800 de euro, cu posibilitate de negociere.

Terenul generos oferă multiple oportunități pentru dezvoltarea unei grădini sau a unei livezi proprii, fiind suficient de spațios pentru amenajări diverse. Zona Răsmirești este cunoscută pentru peisajele sale rurale și pentru liniștea caracteristică satelor din Teleorman, oferind un mediu ideal pentru cei care doresc să combine viața rurală cu accesul rapid la oraș.

Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu 9.800 de euro

Proprietatea se află într-o zonă liniștită a comunei, la doar 23 de kilometri de Alexandria, reședința județului. Amplasamentul permite accesul facil la drumul principal, oferind în același timp intimitate și liniște, aspecte din ce în ce mai apreciate de cei care doresc să se retragă din agitația urbană.

Casa este construită pe un teren extins de 2.200 metri pătrați, oferind spațiu suficient pentru diverse activități. Structura locuinței cuprinde trei camere, hol, prispă și anexe gospodărești, păstrând arhitectura tradițională specifică regiunii. Construcția permite multiple posibilități de modernizare sau adaptare în funcție de nevoile viitorilor proprietari.

Foto: olx

Proprietatea dispune de utilități esențiale: curent electric și cablu funcțional, iar internetul poate fi conectat fără dificultate. Aceste facilități fac ca locuința să fie potrivită pentru o familie care dorește să se stabilească permanent la țară, beneficiind de un mediu sănătos și liniștit, dar și pentru cei interesați de activități agricole, grădinărit sau creșterea animalelor.

Prețul extrem de accesibil al casei reflectă atât contextul economic al zonei, cât și potențialul investițional al proprietății. Casele tradiționale din Teleorman, în special cele cu teren mare, reprezintă o oportunitate rară pe piața imobiliară românească, oferind cumpărătorilor posibilitatea de a deține o locuință complet funcțională la un cost foarte redus comparativ cu standardele urbane.

CITEȘTE ȘI: Orașul din România în care chiria costă cât două treimi din salariu. Unde plătești cel mai puțin

De la 309 lei la factură de coșmar. Cât a ajuns gazul într-un apartament din București

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Mihaela Bilic, semnal de alarmă! Cât zahăr conține, de fapt, o singură doză de suc
Știri
Mihaela Bilic, semnal de alarmă! Cât zahăr conține, de fapt, o singură doză de suc
Ce conțin, de fapt, pufuleții. Un cocktail extrem de periculos pentru sănătatea oamenilor
Știri
Ce conțin, de fapt, pufuleții. Un cocktail extrem de periculos pentru sănătatea oamenilor
Cătălin Botezatu, „UȘURAT” de ceasul de 2 milioane de lire sterline! Unde s-a petrecut jaful de lux
Mediafax
Cătălin Botezatu, „UȘURAT” de ceasul de 2 milioane de lire sterline! Unde s-a...
Se scumpește cafeaua preferată a românilor, de la 16 februarie 2026
Gandul.ro
Se scumpește cafeaua preferată a românilor, de la 16 februarie 2026
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
La ce temperatură să setezi centrala dimineța, când pleci de acasă
Adevarul
La ce temperatură să setezi centrala dimineța, când pleci de acasă
Încă un caz șocant în Franţa: Un copil de 5 ani a fost drogat şi violat de 10 bărbaţi, inclusiv de tatăl său
Digi24
Încă un caz șocant în Franţa: Un copil de 5 ani a fost...
Plastic peste tot, BOLI peste tot: avertismentul cercetătorilor pentru următorii 15 ani
Mediafax
Plastic peste tot, BOLI peste tot: avertismentul cercetătorilor pentru următorii 15 ani
Parteneri
Cât de mult s-a schimbat Elena Băsescu, fiica cea mică a fostului președinte. Cum arată acum, la 45 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cât de mult s-a schimbat Elena Băsescu, fiica cea mică a fostului președinte. Cum arată...
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Prosport.ro
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Cine a moștenit drepturile de autor ale lui Ioan Gyuri Pascu, de la Divertis? „Ea primește banii!” Sfatul de aur dat fiicei: „Să-i ierți pe cei care ți-au făcut rău!”
Click.ro
Cine a moștenit drepturile de autor ale lui Ioan Gyuri Pascu, de la Divertis? „Ea...
Războiul s-a mutat în spațiu. Doi sateliți ruși au „vânat” zeci de aparate europene: „Operațiunea poate paraliza țări întregi”
Digi 24
Războiul s-a mutat în spațiu. Doi sateliți ruși au „vânat” zeci de aparate europene: „Operațiunea...
VIDEO Noile cărți de identitate electronice împiedică sancționarea celor prinși fără bilet de controlori
Digi24
VIDEO Noile cărți de identitate electronice împiedică sancționarea celor prinși fără bilet de controlori
Dacia pregătește surpriza lui 2026! Un nou model de familie, produs în România?
Promotor.ro
Dacia pregătește surpriza lui 2026! Un nou model de familie, produs în România?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Sefu’, ieri când am ajuns acasă am găsit-o pe nevastă în pat cu altul!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Sefu’, ieri când am ajuns acasă am găsit-o pe nevastă în...
Român, reținut în Germania: E incredibil ce a făcut pe o navă de război
go4it.ro
Român, reținut în Germania: E incredibil ce a făcut pe o navă de război
Piramidele din Egipt: tot ce s-a crezut a fost GREȘIT?!
Descopera.ro
Piramidele din Egipt: tot ce s-a crezut a fost GREȘIT?!
Urmăriți, în mod gratuit, primul sezon al serialului Fallout
Go4Games
Urmăriți, în mod gratuit, primul sezon al serialului Fallout
Se scumpește cafeaua preferată a românilor, de la 16 februarie 2026
Gandul.ro
Se scumpește cafeaua preferată a românilor, de la 16 februarie 2026
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Regizorul documentarului despre Melania Trump, implicat în dosarul Epstein. Piers Morgan îl pune la ...
Regizorul documentarului despre Melania Trump, implicat în dosarul Epstein. Piers Morgan îl pune la zid
Mihaela Bilic, semnal de alarmă! Cât zahăr conține, de fapt, o singură doză de suc
Mihaela Bilic, semnal de alarmă! Cât zahăr conține, de fapt, o singură doză de suc
Ce conțin, de fapt, pufuleții. Un cocktail extrem de periculos pentru sănătatea oamenilor
Ce conțin, de fapt, pufuleții. Un cocktail extrem de periculos pentru sănătatea oamenilor
„EXCLUSIV RAPID” – înainte de Primvs Derby e LIVE pe YouTube – ProSport de la ...
„EXCLUSIV RAPID” – înainte de Primvs Derby e LIVE pe YouTube – ProSport de la ora 16:45
Postul Paștelui 2026. Când începe și ce nu au voie credincioșii să facă
Postul Paștelui 2026. Când începe și ce nu au voie credincioșii să facă
Dacia concediază sute de oameni. Ce sumă primesc cei care aleg să demisioneze
Dacia concediază sute de oameni. Ce sumă primesc cei care aleg să demisioneze
Vezi toate știrile
×