Lora, confesiuni dureroase. Drama pe care artista a ținut-o departe de ochii lumii

Lora a făcut dezvăluiri cu ochii în lacrimi! Celebra cântăreață a vorbit recent despre un subiect dureros din viața sa. Aceasta a făcut dezvăluiri emoționante despre una dintre cele mai dificile perioade din viața sa, ce a marcat-o și a lăsat urme adânci. Cântăreața a făcut dezvăluiri neașteptate despre copilăria sa și despre mama ei.

Invitată recent în cadrul emisiunii „Furnicuțele”, Lora a făcut confesiuni dureroase și cu greu și-a putut stăpâni lacrimile. Aceasta a vorbit despre dispariția părinților săi. Tatăl artistei s-a stins din viață când aceasta avea numai câțiva ani, iar mama ei a preluat atunci toate responsabilitățile familiei.

Femeia a făcut eforturi considerabile pentru a le asigura copiilor săi un viitor bun, iar pentru o perioadă Lora a fost nevoită să locuiască alături de bunicii săi. Despărțirea temporară de mama sa a avut un impact mare asupra Lorei. Artista a mărturisit că experiențele din copilărie și-au pus amprenta asupra ei și se resimt și astăzi. Cântăreața se confruntă cu o frică mare de abandon.

„Mereu, toată viața mea, eu am așteptat-o pe mama. Îmi era frică să nu mă lase. Am așa o teamă de abandon. Și mi-am dat seama că și la vârsta asta, încă se simte. Dacă o persoană pe care o iubesc nu-mi mai răspunde, am o criză de anxietate și se duce spre atac de panică”, a mărturisit Lora.

Lora, confesiuni dureroase

De asemenea, cântăreața a mai mărturisit că una dintre cele mai mari lovituri din viață le-a primit atunci când mama ei s-a stins din viață. Femeia s-a luptat multă vreme cu o boală nemiloasă. Deși anii au trecut, Lora încă resimte profund pierderea.

Atunci când trece prin momente grele, artista și-ar dori să se poată bucura de sfaturile mamei sale, însă acest lucru este imposibil acum.

„Am rămas așa cu chestia asta, să nu dezamăgesc, să fiu pariu câștigător pentru oameni și e foarte obositor. Eu când mi-am dat seama că am obosit sau că nervii mei sunt la pământ (…) Oamenii nu sunt îngăduitori cu mine cum am fost eu cu ei (…) Și atunci te simți singur, pentru că nu pot să o sun pe mama”, a mai spus Lora.

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