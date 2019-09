Loredana Chivu a povestit cum a fost urmărită timp de aproximativ șapte ore de un individ necunoscut, sferiind-o foarte tare. Vedeta a povestit clipele înfiorătoare prin care a trecut, în direct la TV.

S-a întâmplat când blondina a ieșit din casă! Atunci, bărbatul misterios i-a luat urma și a băgat spaima în ea.

„Am crezut că era vreun paparazzi, nu știu… M-am gândit că e cineva la început. După câteva ore la salon, am constatat că sunt din nou urmărită cu mașina. Eu oricât încercam să îl evit, el era în urma mea. M-am dus la mall, unde am stat o oră, după care m-am întors și am constatat că sunt urmărită de aceeași mașină și același individ.

Am pus o frână bruscă, forțându-l pe el să vină cumva în stânga mașinii mele, am deschis geamul și l-am întrebat de ce mă urmărește și mi-a spus că nu mă urmărește și încă ceva ce n-am înțeles. Cu toate acestea, m-am dus la o bancă și l-am văzut că a parcat cu trei mașini în urma mașinii mele, am ieșit din bancă, am pornit mașina mea și am condus mai agresiv, încercând să-l las în urmă”, a povestit Loredana Chivu, la „Acces Direct”.

Mai mult, blondina a mai povestit că individul a urmărit-o de la bancă până la ea acasă, acolo unde s-a lovit de securitatea de la complex, care i-a pus piedică. Vedeta s-a consultat și cu avocatul ei, care a sfătuit-o să nu iasă singură noaptea. Momentan, neștiind despre cine este vorba, Loredana Chivu nu a depus plângere la Poliție, însă se teme pentru viața ei, bănuind că ar avea de a face cu un obsedat.

Loredana Chivu, la ora adevărului

Loredana Chivu a acceptat provocarea! Fosta asistentă TV a mărturisit de câte ori și-a schimbat silicoane și câte alte intervenții estetice și-a făcut ca să aibă un trup de zeiță. În prezent, ea este o femeie singură, preferând să se focusese pe familia sa și pe proiectele pe care le are.

În vârstă de 29 de ani, Loredana Chivu și-a schimbat de trei silicoanele până în prezent. În afară de aceste intervenții chirurgicale destul de delicate, ea și-a făcut rinoplastie și și-a injectat buzele și posteriorul despre care a subliniat că nu și l-a operat.

“O să spun în premieră câte operații am. Prima operație la sâni mi-am dorit-o că eram complexată că nu aveam. Am avut problemă cu acea operație, s-a infectat și a trebuit să urmeaze o reconstrucție, adică încă trei operații la sâni, până am ajuns să îi am așa. Altă operație este rinoplastia, am făcut-o pentru că nu puteam să respir și eram îngrozită cum o să arate dacă nu umblu și estetic. Restul sunt mici schimbări, injectări, buzele sunt injectate, acum doi ani le-am injectat, am grijă de mine. La fund nu am operație, sunt niște injecții. Ești puțin sedat, fără anestezie totală. Tot timpul am avut un fund bombat, am făcut sală, dar dacă voiam mai mare trebuia să fac exerciții la sală care îmi măreau și picioarele și n-am vrut asta. Am avut noroc că la față nu am avut nevoie, fațate nu am, sunt dinții mei”, a declarat Loredana Chivu în cadrul emisiunii “Agenția VIP”.