Alex Bodi a ”atacat-o” pe NUBA pe Loredana Chivu!

La scurt timp după ce s-a despărțit de Bianca Drăgușanu, musculosul afacerist a plecat alături de prietenii lui pe litoralul românesc, acolo unde se pare că a fost fascinat de una dintre sexoasele din showbiz-ul românesc. Alex Bodi a "atacat-o" la NUBA pe Loredana Chivu. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, povestea savuroasă.

D.A.S. (Departamentul de Anchete Speciale al Cancan.ro) a intrat în posesia unor amănunte uluitoare legate de cea mai recentă escapadă pe care a organizat-o Alex Bodi pe litoral.

La scurt timp după ce a ”rupt-o”, din nou, cu Bianca Drăgușanu, musculosul s-a refugiat la malul mării alături de mai mulți prieteni. Nu a ratat ocazia și s-a distrat asemenea unui celibatar. Ba chiar ar fi încercat să o combine pe una dintre cele mai senzuale prezențe feminine din showbiz-ul autohton.

Potrivit unei surse D.A.S., categoria A, sâmbătă, la NUBA, unul dintre cele mai renumite cluburi din Mamaia, după ce și-a făcut încălzirea cu câteva șampanii scumpe, Alex Bodi a "atacat-o" pe Loredana Chivu. Din povestirile martorilor, ex-ul Biancăi Drăgușanu a fost atras de dansurile erotice ale fostei asistente TV, care părea să fie pusă pe distracție și își mișca trupul răvășitor pe mesele din club. Alex a fost fermecat pe "păcătoasa" vedetă și n-a mai rezistat, lansând un "atac direct" imediat cum a prins ocazia. Mai mult decât atât, martorii povestesc că, după ce au intrat în vorbă și au ciocnit câteva pahare, Alex Bodi și Loredana Chivu ar fi fost protagoniștii unor momente tandre.

Bote, sfaturi pentru Bodi!

”Ce sfat să-i dau?! Să aibă răbdare, că în rest viața e frumoasă lângă ea. Are o piesă de valoare. Are o piesă pe care mulți și-o doresc. Bine cizelată, bine sculptată de un adevărat mentor și designer. Să aibă grijă de ea, că este o fată bună, o mamă extraordinară. Ea are multe calități. Unii poate o văd altfel, mai nebună, dar Bianca are multe calități. Merită să fie iubită și oferă iubire în felul ei”, i-a transmis Cătălin Botezatu lui Alex Bodi prin intermediul site-ului nr.1 din România.

Cine este Loredana Chivu

În vârstă de 29 de ani, Loredana Chivu se ocupă cu modelling-ul, iar în trecut a făcut echipă cu Ana Maria Mocanu, la emisiunea moderată de Dan Capatos, unde a ocupat postul de asistentă TV. În 2006, ea a urcat prima dată catwalk-ul școlii de modelling care i-a aparținut lui Carmen Pleșea. Ulterior, a apelat la numeroase operații estetice, care au transformat-o foarte mult. Într-un interviu mai vechi, vedeta a vorbit despre intervențiile făcute în cabinetele medicilor esteticieni.

“Arătam altfel (n.r.: la vârsta de 16 ani), trăsăturile sunt aceleași, dar consider că am evoluat în bine. Aveam nevoie de silicoane, buze, pentru că nu voiam să mă dau cu gloss întruna. Arată mai bine așa. Toate femeile fac schimbări dacă simt. Am trei intervenții la sâni, primele silicoane au fost un eșec total. Am trecut de la minus 1 la cupa C sau D, la capitolul ăsta stau bine. La buze am injecții, ale mele sunt permanente, nu trebuie să le refac periodic”, declara Loredana Chivu în cadrul unui interviu, în 2016.

