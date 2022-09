Loredana Groza, mesaj emoționant pe rețelele de socializare. Artista a pierdut o ființă dragă

Loredana Groza trece prin momente grele. Artista a transmis recent un mesaj emoționant pe rețelele de socializare prin care și-a anunțat fanii că o ființă dragă din viața ei a murit. Este vorba despre cățelușa sa, Laira, care se afla în familia sa de 15 ani.

Moartea cățelușei Lara a lăsat un gol în sufletul celebrei artiste. În semn de omagi, Loredana Groza a scris un mesaj trist pe rețelele de socializare, în care le spune fanilor cât de rău îi pare pentru această pierdere.

De asemenea, artista le-a dezvăluit celor care o urmăresc faptul că Lara a fost mai mult decât un patruped, a considerat-o parte din familie.

„În dimineata asta am pierdut-o pe Laira, cainele meu iubit… Aproape 15 ani de devotament, loialitate, dragoste neconditionata.. Calitati pe care putini oameni le mai au in zilele noastre.. Mi-a aratat dragoste in fiecare clipa, oricand era in preajma mea.. Laira a fost o mama incredibila, punand-o pe Nichita, fata ei si unicul pui intotdeauna inaintea ei.. Acum Nichi a ramas de una singura.. dar inca o mai cauta sa se joace cu ea..

Laira n-a fost un animal de companie a fost parte din familie. A fost mai mult decat un caine, avea sentimente de fiinta umana!! A fost o Regina.. My Queen Laira Sper sa te intalnesc din nou.. nu stiu unde, nu stiu cand… Ma rog pentru sufletelul tau sa se odihneasca in pace Poate nu e o coincidenta ca ai plecat dintre noi intr-o zi sfanta, de Ziua Crucii Drum bun sa ai spre Paradisul Cateilor! O sa ne fie asa dor.. e tare greu sa-ti spun La Revedere Laira.. Dragoste eterna.”, a fost mesajul trist postat de Loredana Groza.

Pe ce a irosit Loredana Groza cei mai mulți bani de-a lungul anilor

Loredana Groza i-a obișnuit pe toți cu aparițiile sale și cu declarațiile uimitoare, dar de data aceasta vedeta și-a surprins fanii în momentul în care a explicat ce a făcut cu toți banii pe care i-a câștigat de-a lungul timpului. Dacă majoritatea persoanelor tind să investească în diferite afaceri care ar putea să le aducă un profit considerabil, acesta nu este și cazul artistei, care a investit cel mai mult în propria sa imagine.

„Am investit aproape toți banii în pantofi, chiar dacă e o vanitate să îți cumperi pantofi, în loc să îți cumperi hectare de teren sau, eu știu, vile la mare. Dar asta am făcut-o pentru că am investit în imaginea mea și în meseria mea, am investit în felul în care mă prezint în fața fanilor mei. Respect foarte mult asta. Și nu pot să-i tratez, știu eu… să merg pe scenă, cum mă duc la sală”, a declarat Loredana Groza pentru Fanatik.