Loredana, o româncă de 41 de ani, a dispărut împreună cu cei doi copii. Ce i-a spus unul dintre băieți tatălui său în ziua dispariției

Loredana Elena Chimu, o româncă în vârstă de 41 de ani, a dispărut împreună cu cei doi băieți ai săi (de 2 și 9 ani). Femeia era stabilită în Italia și a fost văzută ultima dată la finalul lunii iunie. Tatăl unuia dintre minori se gândește la ce e mai rău.

Ies la iveală noi detalii în cazul dispariției misterioase a Loredanei și a copiilor ei. Punând cap la cap evenimentele petrecute în ultimele zile, tatăl lui Leonardo, fiul cel mare al româncei, i-a în calcul cel mai dramatic scenariu. Ce mesaj a primit de la fiul său chiar în ziua dispariției?

”Mama ne duce la parcul de distracții.”, a fost mesajul scris de Leonardo, fiul de 9 ani an româncei, tatălui său. În aparență, era un mesaj simplu, însă de acolo s-au deschis larg ușile coșmarului pentru bărbat. Copilul a dispărut în neant împreună cu mama sa, Loredana, și cu fratele său Francesco, în vârstă de doi ani. Femeia și copiii (din două relații diferite) au dispărut din Livorno sâmbăta trecută.

La scurt timp după ce a primit mesajul, bărbatul a încercat să îl sune pe cel mic, însă nu a putut lua legătura cu el. Acesta a anunțat autoritățile și așa s-a descoperit că românca se afla în Livorno, acolo unde a fost detectat semnalul telefonului și locul unde a fost văzută ultima dată.

Bărbatul se teme că la mijloc este mai mult decât o „simplă” dispariție. Femeia le-ar fi spus tatălui și surorii sale că are gânduri negative cu privire la viitor, făcând aluzie la evenimente grave. Duminică, 29 iunie, telefonul Loredanei a fost localizat ultima dată la Torino.

”Apoi se pare că plănuise să fugă. Pe Facebook am aflat că vinde totul, tot ce are în apartament. A plecat cu un Citroen negru. Îl cumpărase luna trecută, nu am știut. Loredana a cerut un împrumut unor prieteni de aici din Torino, dar au refuzat.

Mi-e teamă că vrea să plece în străinătate, poate în România, care este țara ei de origine. Sunt foarte îngrijorată. Spuneți-ne măcar despre sănătatea copiilor. Spune-ne ce vrei să faci, întoarce-te” , a declarat tatăl lui Leonardo pentru Chi l’ha visto.

