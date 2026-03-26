Lovitură pentru români la Declarația unică 2026! Apare o facilitate nouă și un termen clar

Declarația Unică pentru impozitul pe venit și contribuțiile sociale poate fi decompletată mai ușor. Ministerul Finanțelor și ANAF au creat o funcție care preia datele fiscale deja existente, astfel încât contribubilii pot să completeze declarația mai repede și mai ușor. Iată despre ce este vorba!

Este vorba despre funcția de completare automată a Declarației Unice, care face mult mai simplă depunerea declarațiilor pentru persoanele fizice. Noua aplicație permite importul automat al tuturor datelor fiscale existente în sistemul ANAF și le completează direct în formularul electronic.

„Veniturile raportate prin declaraţii informative, precum D205, sunt afişate automat, contribuabilul având posibilitatea de a le verifica, modifica sau completa înainte de depunere”, se precizează în comunicat.

Ce să depui Declarația Unică în Spațiul Privat Virtual

Tot ceea ce trebuie să faci este să accesezi Spațiul Privat Virtual, să te loghezi. După logare, mergi la secțiunea „Declarații și Plăți”, selectează Declarația Unică pentru anul în curs, apoi selectează „precompletare automată”. Aplicația va importa automat datele fiscale pe care ANAF le are deja despre utilizator. Este vorba despre salarii, venituri din activități independente, dividente, contribuții sociale etc.

În cazul în care declarația nu este completată integral, solicitantul trebuie să completeze manual câmpurile care lipsesc sau veniturile suplimentare care nu apar automat. După verificare, poți semna digital și trimite declarația direct din Spațiul Privat Virtual.

Precompletarea este disponibilă pentru persoanelor fizice care au obligația depunerii Declarației Unice, inclusiv celor care obțin venituri din activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, cedarea folosinței bunurilor, investiții sau activități agricole și surse din străinătate.

Potrivit reprezentanților ministerului, acest sitem vine cu o serie de beneficii: reduce riscul de erori la întroducerea datelor, completarea declarației mult mai rapid, vizibilitate completă asupra informațiilor preluate, cu posibilitatea de a corecta și verifica fiecare valoare.

„Precompletarea este un instrument de asistenţă şi nu înlocuieşte responsabilitatea contribuabilului. Datele afişate reflectă informaţiile raportate de terţi şi pot fi incomplete sau eronate”, se mai precizează în document.

Pentru anul fiscal 2025, termenul limită pentru depunerea Declaraţiei Unice D212 este 25 mai 2026 inclusiv. Contribuabilii pot beneficia de o reducere de până la 3% pentru depunerea şi plata obligaţiilor până la 15 aprilie 2026 inclusiv.

