Acasă » Știri » Lovitură pentru români la Declarația unică 2026! Apare o facilitate nouă și un termen clar

De: Irina Vlad 26/03/2026 | 21:52
sursă foto: social media

Declarația Unică pentru impozitul pe venit și contribuțiile sociale poate fi decompletată mai ușor. Ministerul Finanțelor și ANAF au creat o funcție care preia datele fiscale deja existente, astfel încât contribubilii pot să completeze declarația mai repede și mai ușor. Iată despre ce este vorba!

Este vorba despre funcția de completare automată a Declarației Unice, care face mult mai simplă depunerea declarațiilor pentru persoanele fizice. Noua aplicație permite importul automat al tuturor datelor fiscale existente în sistemul ANAF și le completează direct în formularul electronic.

„Veniturile raportate prin declaraţii informative, precum D205, sunt afişate automat, contribuabilul având posibilitatea de a le verifica, modifica sau completa înainte de depunere”, se precizează în comunicat.

ANAF/ sursă foto: social media

Ce să depui Declarația Unică în Spațiul Privat Virtual

Tot ceea ce trebuie să faci este să accesezi Spațiul Privat Virtual, să te loghezi. După logare, mergi la secțiunea „Declarații și Plăți”, selectează Declarația Unică pentru anul în curs, apoi selectează „precompletare automată”. Aplicația va importa automat datele fiscale pe care ANAF le are deja despre utilizator. Este vorba despre salarii, venituri din activități independente, dividente, contribuții sociale etc.

În cazul în care declarația nu este completată integral, solicitantul trebuie să completeze manual câmpurile care lipsesc sau veniturile suplimentare care nu apar automat. După verificare, poți semna digital și trimite declarația direct din Spațiul Privat Virtual.

Precompletarea este disponibilă pentru persoanelor fizice care au obligația depunerii Declarației Unice, inclusiv celor care obțin venituri din activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, cedarea folosinței bunurilor, investiții sau activități agricole și surse din străinătate.

Potrivit reprezentanților ministerului, acest sitem vine cu o serie de beneficii: reduce riscul de erori la întroducerea datelor, completarea declarației mult mai rapid, vizibilitate completă asupra informațiilor preluate, cu posibilitatea de a corecta și verifica fiecare valoare.

„Precompletarea este un instrument de asistenţă şi nu înlocuieşte responsabilitatea contribuabilului. Datele afişate reflectă informaţiile raportate de terţi şi pot fi incomplete sau eronate”, se mai precizează în document.

Pentru anul fiscal 2025, termenul limită pentru depunerea Declaraţiei Unice D212 este 25 mai 2026 inclusiv. Contribuabilii pot beneficia de o reducere de până la 3% pentru depunerea şi plata obligaţiilor până la 15 aprilie 2026 inclusiv.

Românii care câștigă bani în străinătate, vizați de ANAF. Cum se calculează CASS în 2026

Impozitele se recalculează pentru mulți proprietari. Ce români pot primi bani înapoi de la primărie

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Obiceiul care îți prelungește viața. Scade riscul de deces și de boli cronice
Știri
Obiceiul care îți prelungește viața. Scade riscul de deces și de boli cronice
Alimentele care fac minuni în dietă, potrivit Mihaelei Bilic: „Țin de foame și ajută la slăbit”
Știri
Alimentele care fac minuni în dietă, potrivit Mihaelei Bilic: „Țin de foame și ajută la slăbit”
Care este de fapt impactul asupra prețului la pompă al ordonanței prin care s-a declarat criza carburanților
Mediafax
Care este de fapt impactul asupra prețului la pompă al ordonanței prin care...
Nicușor Dan recunoaște că este în continuare dator la stat, după ce Gândul a dezvăluit că este în procedură de executare silită. Președintele recunoaște senin că mai are și alte datorii la stat, nu doar impozitul pentru terenul de peste 7000 de m2 din Predeal
Gandul.ro
Nicușor Dan recunoaște că este în continuare dator la stat, după ce Gândul...
Daniela Crudu, apariție hot în jacuzzi. Cum arată acum asistenta TV care l-a scos din minți pe Gigi Becali când era iubita lui Mihai Costea
Prosport.ro
Daniela Crudu, apariție hot în jacuzzi. Cum arată acum asistenta TV care l-a...
Aurul ascuns în Carpați: peste 2.000 de tone scoase în ultimele două milenii. Unde s-au aflat cele mai mari zăcăminte
Adevarul
Aurul ascuns în Carpați: peste 2.000 de tone scoase în ultimele două milenii....
Ce valoare are bancnota de 10 milioane de riali, recent lansată de Iran, care se confruntă cu o inflație-record
Digi24
Ce valoare are bancnota de 10 milioane de riali, recent lansată de Iran,...
Când se dau pensiile în aprilie 2026? Paștele schimbă calendarul de plată
Mediafax
Când se dau pensiile în aprilie 2026? Paștele schimbă calendarul de plată
Parteneri
Cum arată în prezent Alina Vidican, fosta soție a lui Cristi Borcea. Operațiile estetice au schimbat-o RADICAL
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată în prezent Alina Vidican, fosta soție a lui Cristi Borcea. Operațiile estetice au...
Sorana Cîrstea e o femeie singură și a atras toate privirile cu apariția ei la un restaurant din Miami
Prosport.ro
Sorana Cîrstea e o femeie singură și a atras toate privirile cu apariția ei la...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Greșelile vestimentare ale Mirabelei Grădinaru, în America. Verdictul stilistului Florin Burescu: „Nu-s haine rele, sunt purtate rău.” Sfaturi pentru un look perfect
Click.ro
Greșelile vestimentare ale Mirabelei Grădinaru, în America. Verdictul stilistului Florin Burescu: „Nu-s haine rele, sunt...
Putin avertizează că războiul din Iran poate declanșa un șoc global ca pandemia COVID-19
Digi 24
Putin avertizează că războiul din Iran poate declanșa un șoc global ca pandemia COVID-19
Trump susține că oficialii de la Teheran au vrut să-l numească lider suprem al Iranului în locul lui Khamenei
Digi24
Trump susține că oficialii de la Teheran au vrut să-l numească lider suprem al Iranului...
Parteneriate cu industria auto pentru armament low-cost. România, pe radar
Promotor.ro
Parteneriate cu industria auto pentru armament low-cost. România, pe radar
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-am atins de altă femeie! Preotul: - Ori atingi, ori bagi – este același lucru!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-am atins de altă femeie! Preotul: - Ori atingi, ori bagi...
Scule Parkside fără fir la reducere în catalogul Kaufland. Cea mai căutată este deja indisponibilă
go4it.ro
Scule Parkside fără fir la reducere în catalogul Kaufland. Cea mai căutată este deja indisponibilă
Ce s-a întâmplat după ce o femeie a auzit voci care îi spuneau...
Descopera.ro
Ce s-a întâmplat după ce o femeie a auzit voci care îi spuneau...
Jocul care schimbă complet seria Pokemon
Go4Games
Jocul care schimbă complet seria Pokemon
Nicușor Dan recunoaște că este în continuare dator la stat, după ce Gândul a dezvăluit că este în procedură de executare silită. Președintele recunoaște senin că mai are și alte datorii la stat, nu doar impozitul pentru terenul de peste 7000 de m2 din Predeal
Gandul.ro
Nicușor Dan recunoaște că este în continuare dator la stat, după ce Gândul a dezvăluit...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Obiceiul care îți prelungește viața. Scade riscul de deces și de boli cronice
Obiceiul care îți prelungește viața. Scade riscul de deces și de boli cronice
Alimentele care fac minuni în dietă, potrivit Mihaelei Bilic: „Țin de foame și ajută la slăbit”
Alimentele care fac minuni în dietă, potrivit Mihaelei Bilic: „Țin de foame și ajută la slăbit”
Soțul Monalisei Liuba face acuzații grave! La un an de la tragedia din Chișinău, ies la iveală detalii ...
Soțul Monalisei Liuba face acuzații grave! La un an de la tragedia din Chișinău, ies la iveală detalii noi: “Nu recunoaște ce a făcut. A distrus toate probele”
Prințul Harry și Meghan Markle, tratați „cu spatele” de vecinii din California. „Nimeni nu vrea ...
Prințul Harry și Meghan Markle, tratați „cu spatele” de vecinii din California. „Nimeni nu vrea să fie văzut cu ei”
Mario Fresh, absorbit de compania misterioasă din primul rând. Modelele de la Bucharest Fashion Week ...
Mario Fresh, absorbit de compania misterioasă din primul rând. Modelele de la Bucharest Fashion Week nu au fost atracția principală
Revoltă înainte de meciul România-Turcia! Românii nu au fost lăsați să intre pe stadionul Beșiktaș ...
Revoltă înainte de meciul România-Turcia! Românii nu au fost lăsați să intre pe stadionul Beșiktaș Park: „Îmi vine să plâng”
Vezi toate știrile