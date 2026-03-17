Lucas e în stare gravă după ce o poartă de fotbal a căzut peste el, sub privirile tatălui. Are doar 13 ani

De: Maria Roșca 17/03/2026 | 09:30
Lucas, un băiețel de 13 ani, s-a accidentat pe un teren de sport din Timiș după ce una dintre porțile de fotbal – care era nefixată în pământ – a căzut peste el, sub privirile îngrozite ale părintelui său. 

Situație disperată într-o familie din Timiș. Ceea ce trebuia să fie o partidă de fotbal între tată-fiu s-a transformat într-o nenorocire. Lucas a fost grav rănit la cap după ce o poartă de metal de pe terenul de fotbal a căzut peste el.

Lucas se află în comă indusă de 3 zile

Accidentul s-a petrecut sâmbătă seară, 14 martie 2026, în Cenad, județul Timiș. Lucas și tatăl lui erau pe terenul de fotbal din localitate, locul unde se duceau des pentru a face antrenament. La un moment dat, s-au jucat, iar după ce a marcat un gol în poartă, copilul de 13 ani s-a agățat de bară și a început să se balanseze.

Ceea ce nu știa nimeni era faptul că poarta de fotbal nu era deloc ancorată în pământ. După ce poarta mobilă a căzut peste Lucas, tatăl copilului a sunat imediat la 112. Băiatul de 13 ani a fost grav rănit la cap și a fost transportat la spital, direct în sala de operație. Încă din primele clipe, medicii au fost rezervați în ceea ce privește șansele de recuperare. Potrivit apropiaților, au trecut 3 zile de când băiatul se află în comă indusă.

După nenorocire, primarul comunei Cenad susține că terenul de fotbal pe care s-a accidentat Lucas este folosit exclusiv pentru antrenamentele echipelor de fotbal, însă locul este cunoscut ca fiind o destinație deschisă tinerilor și familiilor din comună.

„Erau niște porți care se foloseau la antrenamente, de ce au ajuns pe mijlocul terenului nu aș putea să vă spun pentru că, probabil, dintre copii, le-au mai mutat stânga-dreapta. Acele porți asta e destinația lor, nu ca să ne cățărăm și să le tragem pe noi sau să fugim și să ne prindem de ele.”, susține primarul comunei Cenad, Andrei Tița.

