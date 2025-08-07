Lucia Efrim a murit! E doliu în presa românească

Este zi de doliu în presa românească. Fosta jurnalistă Lucia Efrim s-a stins din viață. Vestea a căzut ca un trăsnet pentru apropiați. Din păcate, aceasta a pierdut lupta cu o boală grea, ce o măcina de mult timp. Fosta jurnalistă și-a dat ultima suflare noaptea trecută.

Fosta jurnalistă Lucia Efrim s-a stins din viață noaptea trecută. De o lungă perioadă, aceasta se lupta cu o boală care i-a adus sfârșitul în cele din urmă. Anunțul tragic al decesului a fost făcut de către foștii colegi ai jurnalistei. Mesajele de condoleanțe au început să curgă în mediul online.

Lucia Efrim s-a stins din viață

Vestea că Lucia Efrim a murit a îndurerat multă lume. Fosta jurnalistă era o persoană foarte apreciată, iar mulți sunt cei care îi plâng acum moartea. Printre cei care s-au arătat devastați de trecerea în neființă a acesteia s-a numărat și diplomatul român Luca Niculescu. Acesta a transmis un mesaj emoționant în mediul online.

„Lucia Efrim, sau, cum o cunoaștem toți, Toto. Inima ei mare și generoasă a încetat să bată noaptea trecută. A fost omul cel mai întreg pe care am avut șansa să îl întâlnesc. Un om care și-a dedicat viața prietenilor, care se dăruia cu totul, care și-a trăit viața pentru ceilalți. Toto a fost o explozie permanentă de energie, un vulcan. Ne-a impulsionat și transformat pe cei care am cunoscut-o. E omul care te suna să afle ce mai faci, își amintea de aniversările tuturor și aducea cele mai frumoase cadouri – potrivite, personale, de neuitat.(…) A fost un om vesel, cu o bucurie molipsitoare. Gata oricând să organizeze o petrecere, chiar și după o zi grea. Iar când se supăra, o făcea cu aceeași intensitate – dar și supărările treceau repede, adesea lângă un pahar de vin. A dăruit dragoste și a fost iubită pe măsură. O asistentă din spitalul unde a fost îngrijită în ultimele două luni îmi spunea că nu a mai văzut vreodată atâția vizitatori la un pacient – semn al atașamentului față de ea. Iar pentru noi, Niculeștii, Toto a fost, în ultimii 25 de ani, o soră. A fost alături de noi în toate momentele – vesele și triste – ale unei familii, ne aduna, ne împăca, ne ținea aproape. Tristețea noastră e azi imensă. Recitesc ce am scris și îmi dau seama că e departe de a surprinde ce a fost Toto. Toto era viața însăși. Și e incredibil să vezi că viața poate să moară”, a scris Luca Niculescu, pe Facebook.

Lucia Efrim o să fie condusă pe ultimul drum sâmbătă, 9 august. Aceasta o să fie înmormântată la Cimitirul Bellu. Sicriul cu trupul neînsuflețit al Luciei Efrim va fi depus la capela din același cimitir vineri, 8 august. Cei care au cunoscut-o sunt așteptați acolo să îi aducă un ultim omagiu.

Foto: Facebook