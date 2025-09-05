Lumea fotbalului fierbe. Lamine Yamal ar fi fost părăsit pentru un star de la Real Madrid

Pe rețelele de socializare au apărut tot mai multe zvonuri care sugerează că aparenta poveste de dragoste a fotbalistului Lamine Yamal cu rapperița Nicki Nicole s-a dovedit a fi una de scurtă durată. Acum, se pare că Nicki ar fi trecut deja peste relația cu Yamal și s-ar fi apropiat de un alt nume din lumea fotbalului.

Potrivit unor informații din Argentina, țara natală a cântăreței, citat de The Sun, acesta ar fi rivalul lui Yamal, fotbalistul argentinian Franco Mastantuono. Tânărul de 18 ani a obținut un transfer la Real Madrid în vară de la clubul argentinian River Plate.

Faptul că tânăra vedetă are aceeași vârstă cu Yamal și faptul că spaniolul joacă într-un rol similar pentru rivala lui Madrid, Barcelona, ​​a stârnit o rivalitate între cei doi în timpul verii, scrie presa.

Această rivalitate a fost alimentată și mai mult pe măsură ce au apărut zvonuri că Nicole, despre care se spune că a început să se întâlnească cu starul Barcelonei în urmă cu doar 13 zile, îl schimbase deja cu Mastantuono.

Lamine Yamal ar fi fost părăsit pentru un rival de la Real Madrid

Însă o mare parte din fani au contestat zvonurile, unii susținând că Mastantuono are o relație stabilită de ceva vreme.

„Franco Mastantuono are o relație cu actuala sa iubită, Fio Augustinelli, de destul de mult timp”, se arată într-un comentariu postat pe o pagină cu tematică fotbalistică de pe rețelele sociale.

Niciuna dintre persoanele implicate în saga amoroasă nu a comentat zvonurile, nici măcar Nicole, aflată în centrul speculațiilor.

Artista argentiniană, al cărei nume complet este Nicole Denise Cucco, în vârstă de 25 de ani, are peste 22 de milioane de urmăritori pe Instagram. Acest lucru este determinat în principal de cariera sa muzicală, ea având aproape 18 milioane de ascultători lunar pe Spotify.

Totuși, acel nivel de faimă nu a fost suficient pentru tatăl lui Yamal, Mounir Nasraoui, care se pare că a respins ideea unei relații între cei doi atunci când a fost întrebat despre o posibilă poveste de dragoste dintre ea și fiul său.

„Sunt lucruri de copii. Nu știu cine este. Nici măcar nu știu cum arată”, a spus acesta.

