Lumea frumuseții este în doliu. Cine este directorul executiv care s-a stins din viață

O intervenție estetică aparent simplă, folosită pe scară largă și percepută drept lipsită de riscuri de numeroase persoane, a avut consecințe tragice în cazul uneia dintre personalitățile de referință din industria globală a frumuseții.

Analiza realizată de medicii legiști din Statele Unite, publicată în exclusivitate de jurnaliștii de la „The New York Post”, aduce în atenție informații alarmante despre posibilele riscuri asociate procedurilor de injectare a fillerelor faciale. Specialiștii avertizează că, în anumite cazuri rare, substanțele pot ajunge în vasele de sânge, afectând circulația și oxigenarea organelor vitale, cu potențial de consecințe grave.

De asemenea, experții explică fenomenul de ocluzie vasculară și subliniază că anumite zone ale feței sunt considerate deosebit de sensibile în timpul unor astfel de intervenții.

Procedura de injectare care i-a adus sfârșitul

Cazul Kendalei Ascher, fost manager de top în cadrul grupului Estée Lauder, a stârnit îngrijorare în comunitatea medicală și în industria estetică. Decesul acesteia, survenit brusc în luna februarie, a fost clarificat ulterior prin raportul emis de Institutul de Medicină Legală din New York.

Potrivit concluziilor oficiale, cauza a fost o insuficiență respiratorie acută, apărută pe fondul unei embolii pulmonare severe, detaliu care a ridicat numeroase semne de întrebare și a generat discuții intense în spațiul public.

Tragedia ar fi fost declanșată de o procedură de injectare a unui filler cosmetic, care, în loc să rămână la nivelul țesuturilor faciale, ar fi ajuns în circulația sanguină și ar fi obstrucționat o arteră pulmonară. În urma acestui blocaj, oxigenarea organismului ar fi fost grav afectată, ducând la consecințe fatale.

„Este posibil ca fillerul să fi fost injectat accidental direct într-un vas de sânge. Acest fenomen este extrem de rar în cazul fillerului facial și este mult mai clasic asociat cu injectarea unor volume mari de grăsime în fese”, a explicat Dr. Kenneth Mark, dermatolog cosmetic și membru al facultății Allergan Medical Institute, pentru The New York Post.

Într-un alt caz considerat extrem de grav de către specialiști, o tânără de 26 de ani și-a pierdut viața la scurt timp după ce a fost supusă unei intervenții de tip transfer de grăsime la nivelul feselor, una dintre procedurile estetice cu risc ridicat. Decesul ar fi survenit la aproximativ 18 ore după operație, în circumstanțe similare celor raportate în alte situații medicale complicate asociate acestui tip de intervenție.

Complicație care te poate orbi sau îți poate distruge pielea

Anual, milioane de persoane recurg la proceduri de injectare cu fillere dermice, pe bază de acid hialuronic sau grăsime proprie, utilizate pentru estomparea ridurilor ori pentru remodelarea volumului facial, în special la nivelul pomeților și buzelor.

Potrivit medicilor, reacțiile obișnuite după astfel de intervenții sunt, în general, ușoare și temporare, incluzând umflături care durează între 24 și 72 de ore, înroșire locală și o ușoară sensibilitate în zona tratată.

Totuși, specialiștii atrag atenția că, în anumite situații în care anatomia pacientului prezintă particularități sau tehnica de injectare nu este corect aplicată, pot apărea complicații severe, cea mai gravă fiind ocluzia vasculară. Aceasta se produce atunci când substanța injectată ajunge să blocheze un vas de sânge, întrerupând circulația normală.

În astfel de cazuri, intervenția rapidă este esențială, medicii folosind o enzimă numită hialuronidază, care poate dizolva fillerul pe bază de acid hialuronic. Fără tratament prompt, consecințele pot fi extrem de serioase, variind de la necroză tisulară până la complicații sistemice precum embolia pulmonară sau, în situații rare, pierderea definitivă a vederii.

Zonele considerate cu risc crescut în timpul acestor proceduri sunt regiunea tâmplelor, zona dintre sprâncene și buzele, unde rețeaua de vase de sânge este mai complexă și mai sensibilă la eventuale erori de injectare.

Medicii trag un semnal de alarmă privind crema anestezică și riscul vascular

Pentru a diminua cât mai mult riscurile asociate acestor proceduri, Lyle Leipziger, șeful secției de chirurgie plastică de la North Shore University Hospital, recomandă pacienților să acorde o atenție deosebită provenienței produselor utilizate, acestea trebuind să fie aprobate de FDA și achiziționate din surse sigure, precum și să verifice cu rigurozitate certificarea medicilor care efectuează intervențiile.

În același context, Kenneth Mark atrage atenția că numărul persoanelor care realizează proceduri cosmetice fără pregătire adecvată este în creștere, subliniind că cel mai grav rezultat nu este doar unul de ordin estetic, ci apariția unor complicații medicale serioase, cu potențial de risc major pentru pacient.

În plus, specialistul atrage atenția asupra unor practici utilizate în cabinetele de estetică, pe care le consideră esențiale pentru siguranța pacientului. Kenneth Mark susține că aplicarea gheții înaintea procedurii poate contribui la reducerea riscurilor, deoarece determină constricția vaselor de sânge și scade probabilitatea de a le afecta în timpul injectării.

În schimb, acesta se declară ferm împotriva utilizării cremelor anestezice în astfel de intervenții, explicând că acestea ar avea efect de vasodilatație, ceea ce poate favoriza apariția vânătăilor și, în situații mai grave, poate crește riscul de complicații vasculare dacă substanța ajunge accidental într-un vas de sânge dilatat.

În opinia medicului, lipsa de siguranță în utilizarea acestor produse ridică semne serioase de întrebare asupra competenței unor practicieni din domeniu, concluzionând că un specialist care nu se simte suficient de sigur pentru a lucra fără anestezic topic nu ar trebui, în mod ideal, să efectueze astfel de proceduri.

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