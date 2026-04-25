Lună mai cum nu prea a mai fost în România. Prognoza meteorologilor ANM

Vremea din următoarele săptămâni va aduce temperaturi mai scăzute decât ar fi normal pentru finalul lunii aprilie și începutul lunii mai, potrivit prognozei extinse transmise de Administrația Națională de Meteorologie.

Răcirea se va resimți încă de la începutul săptămânii viitoare, când aerul rece va cuprinde majoritatea regiunilor, iar jumătatea nordică a țării va înregistra cele mai coborâte valori. Tendința se va prelungi și în intervalul 4–11 mai, chiar dacă temperaturile vor reveni treptat spre mediile climatologice.

Lună mai cum nu prea a mai fost în România

În același timp, ploile vor fi mai frecvente în sud, est și centru, unde cantitățile de apă vor depăși nivelul obișnuit al perioadei. În zonele montane, în special la altitudini mari, precipitațiile vor apărea sub formă de lapoviță și ninsoare. Diminețile și nopțile vor aduce brumă în nord, centru și în depresiunile și zonele deluroase din restul țării.

Pentru intervalul 25 aprilie – 4 mai 2026, meteorologii estimează temperaturi mult sub cele specifice săptămânii, la nivel național. Ploile vor fi abundente în sud, est și centru, în timp ce în celelalte regiuni se vor încadra în limite normale.

Prognoza meteorologilor ANM

În perioada 4 – 11 mai 2026, valorile termice vor reveni treptat spre mediile climatologice, fără variații semnificative. Precipitațiile vor fi ușor deficitare în sud-vest, iar în restul țării se vor menține în limite obișnuite.

Săptămâna 11 – 18 mai 2026 va aduce temperaturi apropiate de normalul perioadei în toate regiunile, iar regimul pluviometric va rămâne, în general, în limitele specifice.

În intervalul 18 – 25 mai 2026, mediile termice se vor menține la nivelul normelor climatologice, însă ploile vor fi ușor mai abundente în est și sud, în timp ce vestul țării va înregistra un deficit ușor. În rest, precipitațiile vor fi apropiate de valorile obișnuite pentru această perioadă.

