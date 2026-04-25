Lună mai cum nu prea a mai fost în România. Prognoza meteorologilor ANM

De: David Ioan 25/04/2026 | 15:06
Vremea din următoarele săptămâni va aduce temperaturi mai scăzute decât ar fi normal pentru finalul lunii aprilie și începutul lunii mai, potrivit prognozei extinse transmise de Administrația Națională de Meteorologie.

Răcirea se va resimți încă de la începutul săptămânii viitoare, când aerul rece va cuprinde majoritatea regiunilor, iar jumătatea nordică a țării va înregistra cele mai coborâte valori. Tendința se va prelungi și în intervalul 4–11 mai, chiar dacă temperaturile vor reveni treptat spre mediile climatologice.

În același timp, ploile vor fi mai frecvente în sud, est și centru, unde cantitățile de apă vor depăși nivelul obișnuit al perioadei. În zonele montane, în special la altitudini mari, precipitațiile vor apărea sub formă de lapoviță și ninsoare. Diminețile și nopțile vor aduce brumă în nord, centru și în depresiunile și zonele deluroase din restul țării.

Pentru intervalul 25 aprilie – 4 mai 2026, meteorologii estimează temperaturi mult sub cele specifice săptămânii, la nivel național. Ploile vor fi abundente în sud, est și centru, în timp ce în celelalte regiuni se vor încadra în limite normale.

În perioada 4 – 11 mai 2026, valorile termice vor reveni treptat spre mediile climatologice, fără variații semnificative. Precipitațiile vor fi ușor deficitare în sud-vest, iar în restul țării se vor menține în limite obișnuite.

Săptămâna 11 – 18 mai 2026 va aduce temperaturi apropiate de normalul perioadei în toate regiunile, iar regimul pluviometric va rămâne, în general, în limitele specifice.

În intervalul 18 – 25 mai 2026, mediile termice se vor menține la nivelul normelor climatologice, însă ploile vor fi ușor mai abundente în est și sud, în timp ce vestul țării va înregistra un deficit ușor. În rest, precipitațiile vor fi apropiate de valorile obișnuite pentru această perioadă.

CITEŞTE ŞI: Mai 2026, lună cu două Luni Pline. Fenomenul astronomic este rar întâlnit

Prognoză luna mai 2026 | Meteorologii Accuweather anunță furtuni și ninsori în România

Iți recomandăm
Cine ia 1.500 de lei de la stat anul acesta. Lista completă a românilor vizați
Știri
Cine ia 1.500 de lei de la stat anul acesta. Lista completă a românilor vizați
Zodia care riscă să-și piardă toți banii în această primăvară, potrivit celebrei Cristina Demetrescu: „Deciziile luate în grabă pot avea consecințe”
Știri
Zodia care riscă să-și piardă toți banii în această primăvară, potrivit celebrei Cristina Demetrescu: „Deciziile luate în grabă…
Diana Buzoianu acuză PSD: „de mare forfotă” pentru permanentizarea unor posturi la Mediu
Mediafax
Diana Buzoianu acuză PSD: „de mare forfotă” pentru permanentizarea unor posturi la Mediu
Rachetele balistice iraniene sunt îngropate, dar nu distruse. Provocare majoră pentru SUA și Israel: „Nu există nicio garanție că o operațiune viitoare va avea mai mult succes”
Gandul.ro
Rachetele balistice iraniene sunt îngropate, dar nu distruse. Provocare majoră pentru SUA și...
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Ion Țiriac a dezvăluit câți elefanți a împușcat în cariera sa de vânător. „Unul era atât de bătrân că îi ajungeau colții la pământ”
Adevarul
Ion Țiriac a dezvăluit câți elefanți a împușcat în cariera sa de vânător....
VIDEO Primele imagini cu locul din Galați în care au căzut fragmente de dronă. MApN: „Este un incident grav”
Digi24
VIDEO Primele imagini cu locul din Galați în care au căzut fragmente de...
Digi i-a lăsat din nou pe spanioli fără acces la rețea: problema ar fi legată de acordul cu Telefónica
Mediafax
Digi i-a lăsat din nou pe spanioli fără acces la rețea: problema ar...
Parteneri
S-a schimbat radical! Cum arată astăzi Nadia Dănciulescu de la „Frumusețe pe muchie de cuțit”. Au trecut 14 ani de la apariția în emisiune
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
S-a schimbat radical! Cum arată astăzi Nadia Dănciulescu de la „Frumusețe pe muchie de cuțit”....
FOTO. Apariție de neuitat a sportivei: „Cea mai sexy alergătoare!”
Prosport.ro
FOTO. Apariție de neuitat a sportivei: „Cea mai sexy alergătoare!”
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
„Regele fructelor” le ajută pe vedete să slăbească brusc. Fuego a „topit” 15 kilograme: „Nu conține mult zahăr!” Sfatul nutriționiștilor
Click.ro
„Regele fructelor” le ajută pe vedete să slăbească brusc. Fuego a „topit” 15 kilograme: „Nu...
Cel mai bogat om din Franța avertizează asupra unei „catastrofe globale”, dacă războiul din Orientul Mijlociu nu se termină curând
Digi 24
Cel mai bogat om din Franța avertizează asupra unei „catastrofe globale”, dacă războiul din Orientul...
Minivacanță de Rusalii 2026: Câte zile libere au angajații și elevii. Weekend prelungit la început de vară
Digi24
Minivacanță de Rusalii 2026: Câte zile libere au angajații și elevii. Weekend prelungit la început...
Obiceiul banal care îți poate strica mașina. Mulți îl fac atunci când stau la semafor
Promotor.ro
Obiceiul banal care îți poate strica mașina. Mulți îl fac atunci când stau la semafor
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Dronele fostului șef Google apară România. Intră în serviciu „în câteva zile”
go4it.ro
Dronele fostului șef Google apară România. Intră în serviciu „în câteva zile”
Cum îți poți da seama atunci când câinele tău suferă?
Descopera.ro
Cum îți poți da seama atunci când câinele tău suferă?
După Mortal Kombat, vom avea parte și de un nou film Street Fighter. Trailer și distribuție completă
Go4Games
După Mortal Kombat, vom avea parte și de un nou film Street Fighter. Trailer și...
Rachetele balistice iraniene sunt îngropate, dar nu distruse. Provocare majoră pentru SUA și Israel: „Nu există nicio garanție că o operațiune viitoare va avea mai mult succes”
Gandul.ro
Rachetele balistice iraniene sunt îngropate, dar nu distruse. Provocare majoră pentru SUA și Israel: „Nu...
