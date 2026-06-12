Check in | Experiența la un club tematic din Praga. Petrecere la -10°C și roboți care mi-au preparat o băutură

Atunci când îți place să dansezi, verifici cluburile din fiecare oraș pe care îl vizitezi pentru a găsi ceva interesant. Așa am ajuns să merg în cel mai mare club din Europa Centrală, așa cum este denumit, și m-am distrat la -10°C.

Știind că Praga este foarte ofertantă cu privire la viața de noapte, am căutat cele mai populare cluburi pentru a merge la o petrecere. Algoritmii de pe TikTok mi-au recomandat Karlovy Lazne pentru distracție. Îl văzusem deja în timpul unei plimbări prin centrul vechi, așa că am ales să merg. Am aflat că și-a deschis porțile pe 1 decembrie 1999, deci are și o istorie de aproape trei decenii.

Când am ajuns în fața clădirii, am făcut diverse panouri cu „ice pub” sau „robots” și atunci mi-am dat seama că ar putea să aibă diferite tematici în funcție de etaj și așa a fost. După ce am plătit taxa de la intrare în valoare de 300 de coroane cehe (~ 65 de lei), am mers la garderobă pentru a lăsa haina și am inceput „inspecția” să văd ce se poate face și ce tematică să aleg prima dată.

Cum a fost să dansez la -10°C

Barul de gheață era situat la parter, astfel că a fost prima opțiune aleasă. Am așteptat câteva minute pentru că se intră pe reprize mai multe persoane simultan. Am pltătit 160 de coroane cehe (~ 35 de lei), unde am avut inclus și o băutură. După ce a trecut timpul, am trecut printr-un „filtru”, unde am primit o jachetă și o pereche de mânuși. Știam că intru la o temperatură de -10°C și mă pregăteam emoțional.

Odată ce am intrat, ușile s-au închis și am inspectat locul. Erau mai multe statui, mese, două fotolii uriașe, toate acestea fiind sculptate din gheață. Nici la bar nu au făcut excepție și era tot din gheață.

Am făcut mai multe fotografii, am ascultat muzică și am mers către bar. Erau mai multe opțiuni din care am putut să aleg, atât cu alcool, cât și fără, fiind un barman care le pregătea pe loc. Nici paharele nu au fost excluse de la acest concept, fiind și ele realizare din gheață.

Am stat câteva minute, am consumat băutura luată și am cerut barmanului să ies, iar el a venit și a deschis ușa. Apoi am lăsat jacheta în cuier și perechea de mânuși în coșul pentru obiecte folosite și am mers mai departe în explorarea clubului.

Am ajuns într-o încăpere unde roboții preparau băuturile. Mai exact, se comanda de pe o tabletă și peste câteva secunde aveai băutura chiar în fața ta. Aceștia erau programați cu numeroase rețete de cocktail-uri + poziționarea tuturor sticlelor pentru a face totul corect. Apoi unul dintre angajați lua paharul și ți-l aducea la masă. Aici, la fel ca și în celelalte încăperi, îți plăteai singur consumația, fără alte taxe.

Clubul fiind pe cinci etaje au avut parte de mai multe genuri muzicale. Am descoperit muzică latino, hip-hop & RNB, oldies, pop, cert este că era imposibil să nu îți găsești locul pentru a petrecere câteva ore.

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