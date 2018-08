Cristina Șișcanu a atras un val de critici pentru felul în care a ales să se îmbrace la cununia de reînnoire a jurămintelor cu Mădălin Ionescu. Pantalonii ei au fost ”discordia”, iar soțul a sărit acum în apărarea ei.

Mădălin Ionescu și Cristina Șișcanu au împlinit șapte ani de mariaj, motiv pentru care au decis să-și rostească din nou jurămintele unul față de celălalt, în fața apropiaților, așa cum au făcut odinioară la nunta din 2011.

Ținuta vestimentară pe care Cristina Șișcanu a ales-o pentru marele eveniment a stârnit controverse în mediul online, internauții criticând alegerea făcută de soția lui Mădălin Ionescu. Astfel, printre utilizatorii care le-au urat celor doi „Casă de Piatră” și fericire au existat și comentarii care explicau că rochia este nepotrivită contextului bisericesc.

„O rochie mai urâtă nu ai gasit?”, „Doamne, Cristina, radiezi de fericire, se vede că vă iubiți și sunteți suflete pereche, dar cum naiba să te îmbraci asa? Practic, ești in chiloți și o bluză în fața popii. Dacă era cât palma mai lungă în fața tot nu era așa ridicol”,„ Frumos costumul mirelui dar rochia aceea era mai potrivită în dormitorul vostru nu în Casa Domnului. Oriunde dar nu acolo”, „Zici că a luat fața de masă și a pus-o pe ea drept rochie”, au fost câteva dintre criticile la adresa ținutei Cristinei Șișcanu.

Reacția ei nu a întarziat să apară.

”Am sufletul plin de tristete… Romanii sunt un popor atat de trist… E foarte tarziu… copilul meu cel mic doarme langa mine si ma uit la ea… si ma cuprinde nelinistea… Cum va creste intr-o societate plina de atata ura? Ce i se poate intampla unui om ca sa ajunga sa jigneasca cu o usurinta greu de descris… doar asa stand pe canapea si butonand pe telefon? De ce sa executi un suflet fara mila? Un suflet pe care nici nu l-ai cunoscut vreodata… Da, asa m-am imbracat, consiliata fiind de specialisti in domeniu. Si mi-a placut! Nu este o rochie! Este o tinuta alcatuita din bluza si pantaloni. Cum sa “urli “ ca se vad partile intime cand nu exista asa ceva?”, a scris Șișcanu pe Instagram.

Iată că astăzi a venit rândul soțul ei să transmită un mesaj tutuor celor care i-au criticat vestimentația.

”Celor care au insultat !… Doar lor … Mi se pare inimaginabil ca in loc sa ne felicitați și sa va bucurați alături de noi , v-ati întrecut in jigniri ! Pentru o ținuta ? Ținuta a fost aleasa de un stilist de excepție , care a respectat inclusiv rigorile momentului . Cristina nu a purtat o rochie , ci o bluza și pantaloni ! Prin pantaloni nu se vedea nimic ! Nici dacă ar fi ridicat bluza, nu s-ar fi văzut nimic ! In afara de iluzia optica care v-a asmuțit in asemenea hal, trădând-va caracterele precare ( încă o data … ma refer strict la cei care au insultat ) , nu a existat nimic scandalos ! Parintele care a oficiat slujba ar fi fost primul care ar fi avut ceva de obiectat, dacă era cazul . E un om mult prea sincer pentru a se feri sa spună adevarul ! El, însă, nu a spus nimic ! V-ați găsit voi … creștinii perfecti ! Atât de rai … trist!”, a scris pe Facebook Mădălin Ionescu.