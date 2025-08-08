Mădălina de la Insula Iubirii l-a ”distrus” pe Şerban Huidu! Declaraţiile au scos-o din minţi pe ispită și n-a mai rezistat: „Creierul i-a rămas, dar e atrofiat”

Maria Covasă și ispita Mădălina de la Insula Iubirii au venit să comenteze împreună noile episoade ale show-ului, la CANCAN pe Insulă. Cele două au îngropat definitiv securea războiului, spun cum li s-a schimbat viața după participarea la emisiune și îl pun la punct pe Șerban Hudiu, după ce fostul prezentator a avut mai multe comentarii acide cu privire la formatul Antenei 1. Mădălina nu l-a iertat deloc și l-a pus la punct serios!

În cea mai recentă emisiune, invitatele au fost două participante ale sezonului opt. Deși anul trecut pe vremea acestea nu am fi crezut că le putem vedea în această formulă, Maria Covasă și ispita Mădălina de la Insula Iubirii au venit să comenteze împreună noile cupluri de la Insula Iubirii. După ce Dany Boy și-a înșelat iubita cu ispita, iar Mădălina a rămas cu el o perioadă după încheierea emisiunii, acum, cele două fete nu mai au niciun fel de antipatie una față de cealaltă, ci din contră.

Cele două foste participante au venit la CANCAN pe Insulă, unde au dezvăluit ce părere au despre Bianca, Ella, Marian și Teo, dar și ce cred despre noile ispite din aceste ediții.

Recent, Șerban Huidu a avut mai multe declarații acide cu privire la show-ul Antenei 1:

”Am văzut că doamnele m-au făcut misogin pentru că am spus că toate concurentele și ispitele de la Temptation Island – Insula Iubirii arată la fel. Păi stați, că și băieții sunt la indigo: toți bărboși, explodând de nandrolon, mâzgăliți cu tatuaje de prost gust și cu aceeași expresie de inteligență în privire. Toți sunt adepții lui Kant, Descartes și, mai ales, Nietzsche. Între Critica rațiunii pure și ideea că «speranța e cea mai mare tortură. Ea prelungește agonia». Ce serate culturale vom avea! Pe muzică de Beethoven și Vivaldi, cu citate din Proust și Hemingway! V-am spus că speranța e cel mai mare rău… doar prelungește agonia”. În final, a încheiat spunând: „Aștept sponsor de la Bic sau Gillette, să-i radă pe toți”, a spus cârcotașul.

Mădălina îi închide gura lui Șerban Hudiu: ”Nu a fost comod la pușcărie și…”

Acum, la CANCAN pe Insulă, ispita Mădălina îl pune la respect pe prezentatorul de la Prima TV!

”Mă scuzați, domnul Huidu, dar nu-mi place de dumneavoastră! Am văzut că a mai făcut referire la alte ispite, dar într-o manieră grotească! E nebăgat în seamă. Nu a fost comod la pușcărie și l-au dat afară. Trebuie să aibă alte activități la vârsta dânsului, nu să își dea cu părerea ca să iasă puțin în evidență. Nici măcar păreri bune nu are!

Știi la ce mă gândesc, fetelor? El a avut păr. Din punct de vedere energetic, când bărbații chelesc, pe relația cu tatăl chelesc în spate, iar pe relația cu mama, chelesc în față. Eu l-aș întreba cum se înțelege cu mama lui. Creierul încă i-a rămas, dar e atrofiat”, a declarat roșcata, după reacțiile lui Șerban Huidu din mediul online.

