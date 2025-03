Magda Catone simte din nou fiorii iubirii, la 13 ani de la moartea lui Șerban Ionescu. Partenerul actriței e un adevărat gentleman!

Cine spune că la 66 de ani nu poți să fii îndrăgostit, se înșală. Magda Catone iubește cu patos, însă nu arată publicului larg. Preferă să traiască iubirea în liniște, departe de ochii curioșilor. Dar, de ochii noștri vigilenți nu are cum să scape atât de ușor. CANCAN.RO a fost pe fază și i-a surprins pe actrița și iubitul ei în timpul unei acțiuni administrative. Iată cum se înțeleg, dar și cine este „șefu”-n casă.

Magda Catone s-a iubit vreme de trei decenii cu regretatul actor Șerban Ionescu. Au fost parteneri atât acasă, cât și pe scenă, iar din iubirea lor a ieșit un băiat, Carol, la fel de talentat ca părinții săi și care le urmează pasiunea actoriei. Deși erau unul dintre cuplurile cele mai puternice și apreciate, Magda Catone și Șerban Ionescu au divorțat, după ce bărbatul a intentat actele de divorț. Așa cum știm, Șerban Ionescu s-a stins din viață, cu puțin timp înainte să se pronunțe divorțul dintre el și Magda Catone. De atunci, actrița nu a mai fost văzută în brațele altui bărbat în public. Asta până acum când CANCAN.RO a surprins primele imagini cu vedeta și iubitul ei.

Magda Catone a dat lovitura! Iată cât de galant e iubitul ei

Recent, pe înserat, Magda Catone a fost surprinsă alături de iubitul ei în timp ce se îndreptau către un supermarket. După ce au parcat mașina în apropierea magazinului, actrița și partenerul ei s-au dat jos din autoturism, nu înainte ca Magda Catone să își ia o vestă pe ea. Apoi, cei doi se îndreaptă către spermarket, în timp ce actrița se uita în telefon, cel mai probabil verificând lista cu cele ce urmau a fi cumpărate.

După ce au intrat în magazin, bărbatul este cel care a luat coșul de cumpărături și au început treaba. Cei doi se gospodăresc bine împreună și sunt foarte eficienți. Astfel, s-au împărțit în două direcții diferite și au bifat repede ce aveau de cumpărat. Remarcăm că actrița are grijă la alimentație, căci a analizat cu atenție etichetele și a ales într-un final, doar produse de înaltă calitate. În plus, faptul că l-a lăsat pe partenerul ei să se ocupe de cealaltă jumătate a treburilor înseamnă că are mare încredere în el, semn că relația este bine sudată.

(ACCESEAZĂ ȘI: Cum arată acum Carol, fiul lui Șerban Ionescu și al Magdei Catone. L-ai văzut, dar nu l-ai recunoscut)

Cei doi locuiesc în aceeași casă

La un moment dat, actriței îi cade din greșeală un produs pe lângă coșul de cumpărături, însă nu se apleacă ea, ci partenerul ei sare imediat la datorie. Bărbatul este cu adevărat un gentleman, căci nu a lăsat-o pe iubita lui să se îngrijoreze cu nimic, iar la casă el este cel care a scos cardul și a plătit.

(VEZI ȘI: Magda Catone: „Așchia nu sare departe de trunchi”. Nu bea, nu fumează, merge la mănăstire, dar…)

Apoi, cei doi s-au îndreptat către mașină, au pus cumpărăturile în portbagaj și au tulit-o spre casă. Și da, în caz că vă întrebați, Magda Catone și partenerul ei locuiesc în aceeași casă, undeva prin nordul Capitalei, semn că relația lor este destul de serioasă. Mai multe imagini cu cei doi vedeți în galeria foto.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.