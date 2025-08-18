Acasă » Știri » Mama gemenilor care au căzut de la etajul 10, în timp ce ea făcea live pe TikTok, a fost eliberată din închisoare. Cu ce se ocupă acum Andreea

De: Denisa Iordache 18/08/2025 | 12:24
Mama gemenilor. Sursă: Arhivă Cancan

Andreea, mama gemenilor din Ploiești care au murit în timp ce ea era live pe TikTok, a fost eliberată din închisoare. Cazul șocant a cutremurat o țară întreagă la momentul respectiv. Iată ce face de când este liberă!

În anul 2021 România era zguduită de o veste cutremurătoare: doi copii au murit după ce au căzut de la etajul 10 al unui bloc din Ploiești. Aceștia escaladau fereastra dormitorului și s-au prăbușit în gol. Mama, cea care ar fi trebuit să aibă grijă de ei, făcea live în acele momente.

Mama gemenilor a fost eliberată

După moartea copiilor, individa a fost condamnată la trei ani de închisoare cu executare în luna februarie a anului 2023. După ce și-a ispășit o parte din pedeapsă, Andreea a ieșit din închisoare.

„La data de 18 august 2021 s-a dispus continuarea urmăririi penale faţă de mama minorilor decedaţi, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă, aceasta fiind audiată în calitate de suspectă în cauză. Din probele administrate în cauză până în prezent a rezultat la data de 11 august 2021, minorii în vârstă de doi ani, fiind lăsaţi nesupravegheaţi de către mama lor, s-au urcat pe un corp de mobilier din apropierea ferestrei dormitorului şi s-au precipitat de la etajul 10 al imobilului unde locuiau, rezultând decesul acestora”, a transmis într-un comunicat Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploieşti.

Acum, femeia se bucură de libertate și a revenit la vechiul său obicei: face live pe rețelele de socializare.

De asemenea, foarte activă pe platforme, Andreea obișnuiește să facă diferite postări. Recent, femeia a publicat un video în care se regăsesc fotografii ale micuților și a folosit un sunet cu următorul mesaj:

„Sunt mamă, nu sunt o super eroină, nici din oțel, dar pentru copiii mei aș fi orice. Am trecut nopți întregi cu lacrimi în ochi, dar dimineața am zâmbit, ca să nu simtă ei niciun regret. Am îndurat dureri, lipsuri și oboseală, dar dragostea mea nu le-a lipsit niciodată. Poate nu am tot ce îmi doresc, poate nu am bani sau haine scumpe, dar am brațele care îi țin strâns când le e frică, și sufletul care se rupe când îi văd triști. Pentru ei aș trece prin foc, aș înfrunta lumea, aș cădea și m-aș ridica de o mie de ori. Un copil nu are nevoie de o mamă perfectă ci de o mamă prezentă care luptă, care nu are tot, dar le dă tot. Așa sunt eu. Mă ridic din genunchi pentru ei, sper și muncesc pentru ei. Ei sunt inima mea până la ultima mea suflare.”

