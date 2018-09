Mama lui Iulian Pitea de la Exatlon, acuzatii grave la adresa celui care “i-ar fi amputat viitorul” fiului ei

Este tanar, sarmant, unul dintre cei doi romani care au ajuns la o olimpiada de iarna, fiind performer la sariturile cu schiurile si unul dintre cei mai rapizi razboinici de la Exatlon. Tanarul Iulian Pitea are 21 de ani si pana la aceasta frageda varsta a trait experiente demne de un roman de aventuri. A avut o perioada in care visa sa ajunga cascador, a plecat de acasa, din Brasov, si a venit in capitala fara a avea garantia unui acoperis deasupra capului, se descrie ca un veritabil supravietuitor si nu exista ceva care sa-l sperie cu adevarat.

Traind trei sferturi din viata printre straini, cum povesteste mama sa, Marcela Pitea, sportivul a invatat de mic sa se apere de cei din jur, „sa-i citeasca” si s-a maturizat inainte de vreme. A invatat, fortat de imprejurari, ca citeasca oamenii foarte bine.

Sportul a fost si este marea iubire a atletului Exatlon, desi acesta a indurat foarte multe nedreptati, batai la propriu, dupa cum sustine chiar Iulian Pitea, chiar de la antrenorul lui de la acea vreme, coordonator pe atunci al lotului olimpic si national si cel pe care il considera mentorul sau.

„Cand m-a batut, facusem 18 ani. Si din cauza lui n-am mai putut face sport, cu toate ca m-am chinuit. L-am dat in judecata, nu am ajuns sa ma judec cu el pentru ca au inceput amenintarile, ca nu o sa mai pot face sport, ca o sa imi bage bete in roate. Eu am fost sabotat de acest antrenor. Mi-am zis apoi ca pot sa trec peste, ca pot sa lucrez cu el, si am mai lucrat doi ani cu acest om. Nu m-a mai batut, a mai ridicat tonul, dar pe ceilalti i-a batut constant„, povestea inainte de aventura din Dominicana, Iulian Pitea, despre cea mai mare dezamagire a vietii lui.

Traumele tanarului sportiv au fost trait foarte intens si de mama acestuia, Marcela Pitea, care atunci cand aude pronuntat numele celui care i-a marcat fiul, izbucneste in lacrimi.

„Nu se poate ierta, asta niciodata nu se poate sterge … Este dureros ca i-au amputat viitorul„, a acuzat printre lacrimi doamna Pitea, care ar fi vrut sa isi vada fiul in continuare pe marile podiumuri sportive ale lumii, reprezentand Romania.

Are insa ocazia acum sa il urmareasca evoluand spectaculos pe traseele de la „Exatlon” si e mandra de ceea ce a devenit fiul sau.

Marcela Pitea spune ca are o relatie speciala cu el si ii simte trairile chiar si de la mii de kilometri distanta.

„Urmarim la Exatlon cu sufletul la gura. Cand ii anunta numele eu intru in transa si de multe ori nici nu realizez cand termina traseul. Eu traiesc in continuare cu adrenalina lui si cu tot ceea ce il caracterizeaza. Sunt conectata la el dintotdeauna”, spune femeia.