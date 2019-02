Mangia, pune tunurile pe Avram după eșecul din derby: „Nu e normal…!”

Devis Mangia, antrenorul principal al formației Universitatea Craiova, a declarat la finalul partidei pe care elevii săi au pierdut-o cu 3-2 în derby-ul de pe „Național Arena” cu FCSB, că maniera de arbitraj a lui Marius Avram a defavorizat echipa sa.

„Eu sunt mulţumit, jucătorii au făcut un meci bun. Am stat bine în teren, eu sunt ok. Nu vorbesc de arbitraj, toată lumea a vorbit în ultima săptămână. Nu e normal. Eu sunt antrenor, eu încerc să pun jucătorii în teren în cele mai bune poziţii pentru performanţă. Dar azi au fost trei antrenori: unul la Craiova, unul la FCSB şi un altul. Este greu să luăm titlul. Dacă se va juca doar fotbal, da, avem o şansă. Ei au jucat cu doi mijlocaşi centrali la închidere, dar nu m-au surprins cu nimic. Noi am făcut un meci foarte bun, repet. Lotul nostru este definitivat, dar vom vedea”, a declarat Devis Mangia, antrenorul principal al formației Universitatea Craiova.

În urma eșecului de pe „Național Arena” cu FCSB, Universitatea Craiova a căzut pe locul 3 și se află la trei puncte distanță în clasament de roș-albaștri și la șase de liderull CFR Cluj.

Rezultate etapa a XXV-a:

Sepsi – FC Viitorul 0-0

Astra Giurgiu – Hermannstadt 1-0

Poli Iași – CFR Cluj 0-1

Dunărea Călărași – Dinamo 0-0

FC Botoșani – Gaz Metan Mediaș 1-1

FCSB – „U“ Craiova 3-2

Luni, 25 februarie

ora 20.00: Concordia Chiajna – FC Voluntari

Clasament Liga I

1 CFR Cluj 25 14 9 2 38-16 51

2 FCSB 25 14 6 5 47-27 48

3 CSU Craiova 25 13 6 6 42-22 45

4 Astra Giurgiu 25 10 9 6 34-22 39

5 Sepsi 25 10 7 8 32-24 37

6 FC Botoșani 25 9 9 7 31-32 36

7 FC Viitorul 25 10 5 10 25-27 35

8 Poli Iași 25 10 4 11 28-36 34

9 Gaz Metan Mediaș 25 7 9 9 25-32 30

10 FC Hermannstadt 25 8 5 12 23-28 29

11 Dinamo București 25 7 8 10 27-35 29

12 Dunărea Călărași 25 4 11 10 16-25 23

13 Concordia Chiajna 24 4 6 14 17-40 18

14 FC Voluntari 24 3 8 13 25-43 17