Mangia vrea victoria la Giurgiu pentru a reintra în cursa pentru titlu!

Devis Mangia, antrenorul principal al formației CSU Craiova, se așteaptă la un meci dificil al echipei sale în această seară la Giurigu în meciul cu Astra, joc care va închide etapa a VI-a din play-off.

„Ca toate meciurile din play-off, și acesta va fi un joc dificil, mai ales că evoluăm în deplasare. Și în sezonul regulat am avut parte de o confruntare dificilă acolo, am jucat bine, dar am remizat. Va fi greu, dar mergem să jucăm un fotbal bun și să ne impunem. Sper să continuăm să jucăm ca în ultimele meciuri, asta este important. Nu știu cât de motivați sunt jucătorii mei după meciurile cu Iași și Botoșani, dar cu siguranță sunt obosiți, pentru că avem doar două-trei zile să ne refacem și nu este așa de simplu. Situația lotului este aceeași ca la meciul cu Botoșani. Trebuie să vorbesc cu doctorul echipei, dar e greu de spus dacă se poate schimba ceva. Ca idee, avem un lot numeros, o să mă uit la condiția fizică în care se află fiecare și voi decide luni cine intră pe teren. E posibil să schimbăm ceva”, a declarat Devis Mangia, antrenorul celor de la CSU Craiova.

Partida Astra Giurgiu- CSU Craiova, meci contând pentru etapa a VI-a a play-off-ului Ligii I va avea loc de la ora 20:45, jocul fiind transmis în direct de Digi Sport, Telekom Sport și Look.

Programul etapei a VI-a play-off

Viitorul Constanța- FCSB 2-2

CSM Poli Iași- CFR Cluj 1-1

Luni, 23 aprilie

ora 20:45 Astra Giurgiu CSU Craiova

Clasament play-off

1 FCSB 6 4 2 0 11-4 42

2 CFR Cluj 6 2 4 0 7-5 40

3 CS U Craiova 5 2 2 1 5-3 34

4 Viitorul Constanța 6 2 2 2 8-6 30

5 Astra Giurgiu 4 0 1 3 2-7 23

6 CSM Poli Iaşi 5 0 1 4 3-10 21