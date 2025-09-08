Marcel de la Insula Iubirii și-a schimbat look-ul radical! Abia îl recunoști: „Mai sunt bătrân”

Marcel Andrei, fosta ispită de la Insula Iubirii, și-a schimbat radical look-ul după ce a renunțat la barbă. Iată cum arată acesta acum!

Marcel Andrei, unul dintre cei mai carismatici foști participanți la reality show-ul Insula Iubirii, a revenit în atenția fanilor după o transformare surprinzătoare. Cunoscut pentru farmecul său și pentru umorul care l-au făcut să fie ispita preferată a telespectatorilor în sezonul 8 al emisiunii, Marcel arată acum complet diferit după ce a renunțat la barbă.

Cum arată Marcel acum

În perioada în care apărea pe micile ecrane, Marcel era remarcat pentru zâmbetul său cuceritor, energia pozitivă și aerul matur pe care barba îl completa perfect. Aceasta devenise un element definitoriu al imaginii sale publice. Totuși, viața tânărului a trecut prin schimbări majore în ultimul an, iar look-ul actual reflectă și transformările personale prin care a trecut.

După încheierea experienței de la Insula Iubirii și după o serie de proiecte în țară, Marcel a ales să se reîntoarcă în Tenerife, locul unde muncea și înainte de participarea la show. Între timp, viața lui personală a cunoscut o evoluție spectaculoasă: s-a căsătorit cu Armina, femeia pe care o consideră marea lui dragoste, și împreună și-au construit o familie și o existență stabilă departe de lumina reflectoarelor.

„Ce faceți ai mei tot la muncă, tot la muncă? Ia să-mi mai spuneți acum dacă mai sunt bătrân, nu știu cum, ia spuneți. Mi-am dat un refresh la barbă, mai trebuie puțin să mă mai bronzez, dar o să fie bine. Și cafeaua, răspunzătoare. Vă pup, să aveți o zi mirobolantă! Prea!”, a transmis Marcel pe TikTok.

Decizia de a renunța la barbă pare să fi venit într-un moment de maturizare și de schimbare. Fanii care îl urmăresc pe rețelele de socializare au remarcat imediat cât de diferit arată acum. Fața sa, mult mai luminoasă și mai tânără, îi conferă un aer fresh și scoate în evidență trăsături pe care barba le estompa.