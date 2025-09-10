Maria Avram se operează! Ce problemă de sănătate a amânat din cauza emisiunii Insula Iubirii

Maria Avram va ajunge pe mâinile medicilor! Fosta concurentă de la Insula Iubirii a mărturisit că se confruntă cu o problemă de sănătate, însă a amânat operația necesară din cauza show-ului de pe Antena 1. Acum, este hotărâtă să apeleze la specialiști.

Maria Avram a devenit cunoscută în urma participării la Insula Iubirii. Ea și partenerul său, Marius Avram, au venit la Insula Iubirii pentru ca bărbatul să îi demonstreze soției sale că poate avea încredere în el. În trecut, acesta i-a fost infidel. Totuși, în Thailanda, situația a luat o turnură neașteptată. Concurentul s-a apropiat de Oana Monea, în timp ce partenera lui și-a îndreptat atenția către Cătălin Brînză. Deși au plecat separat spre România, s-au împăcat în cele din urmă.

Ce operație va avea Maria Avram de la Insula Iubirii

Deși s-a încheiat emisiunea, Maria Avram este în continuare activă în mediul online. Blondina face aproape zilnic live-uri în cadrul cărora vorbește cu internauții și le împărtășește detalii din viața ei. Recent, a mărturisit că urmează să se opereze chiar luna aceasta.

Fosta concurentă de la Insula Iubirii va suferi o intervenție la nivelul nasului. Ea a precizat că una dintre nări este închisă și nu poate respira foarte bine, acest fiind motivul principal pentru care se operează. Totodată, Maria Avram a optat și pentru rinoplastie.

Soția lui Marius Avram a susținut că a decis să facă operația înainte să meargă în Thailanda și era programată pe data de 15 mai 2025. Totuși, nu s-a simțit bine la întoarcerea de la Insula Iubirii, așa că a decis să amâne pentru luna septembrie.

„O să-mi operez nasul, dar nu neapărat pentru aspect fizic, că nu am avut o problemă cu treaba asta. Aveam operația programată oricum pe data de 15 mai, cu mult înainte de insulă. Însă s-a întâmplat să merg la insulă și în momentul în care am ieșit nu am fost tocmai bine pentru operație și am mutat-o pentru luna aceasta. Nu este pentru că mi s-a spus ceva, nu aș fi făcut-o niciodată. Doar că pe partea asta (n.r. dreapta), am nara destul de închisă și nu pot să respir foarte bine. Totodată, am spus că voi face și rinoplastie pentru că așa vreau eu”, a explicat Maria Avram.

