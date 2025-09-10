Acasă » Știri » Maria Avram se operează! Ce problemă de sănătate a amânat din cauza emisiunii Insula Iubirii

Maria Avram se operează! Ce problemă de sănătate a amânat din cauza emisiunii Insula Iubirii

De: Irina Rasoveanu 10/09/2025 | 07:44
Maria Avram se operează! Ce problemă de sănătate a amânat din cauza emisiunii Insula Iubirii
Maria Avram vrea să se opereze/ Sursa foto: Antena 1

Maria Avram va ajunge pe mâinile medicilor! Fosta concurentă de la Insula Iubirii a mărturisit că se confruntă cu o problemă de sănătate, însă a amânat operația necesară din cauza show-ului de pe Antena 1. Acum, este hotărâtă să apeleze la specialiști.

Maria Avram a devenit cunoscută în urma participării la Insula Iubirii. Ea și partenerul său, Marius Avram, au venit la Insula Iubirii pentru ca bărbatul să îi demonstreze soției sale că poate avea încredere în el. În trecut, acesta i-a fost infidel. Totuși, în Thailanda, situația a luat o turnură neașteptată. Concurentul s-a apropiat de Oana Monea, în timp ce partenera lui și-a îndreptat atenția către Cătălin Brînză. Deși au plecat separat spre România, s-au împăcat în cele din urmă.

Ce operație va avea Maria Avram de la Insula Iubirii

Deși s-a încheiat emisiunea, Maria Avram este în continuare activă în mediul online. Blondina face aproape zilnic live-uri în cadrul cărora vorbește cu internauții și le împărtășește detalii din viața ei. Recent, a mărturisit că urmează să se opereze chiar luna aceasta.

Când LOVEȘTE VREMEA REA în România. VESTE ȘOC!
Când LOVEȘTE VREMEA REA în România. VESTE ȘOC!
Pensionarii din România primesc vouchere de alimente, în septembrie. Cine se încadrează și care este cuantumul sumei
Pensionarii din România primesc vouchere de alimente, în septembrie. Cine se încadrează și...

Fosta concurentă de la Insula Iubirii va suferi o intervenție la nivelul nasului. Ea a precizat că una dintre nări este închisă și nu poate respira foarte bine, acest fiind motivul principal pentru care se operează. Totodată, Maria Avram a optat și pentru rinoplastie.

Soția lui Marius Avram a susținut că a decis să facă operația înainte să meargă în Thailanda și era programată pe data de 15 mai 2025. Totuși, nu s-a simțit bine la întoarcerea de la Insula Iubirii, așa că a decis să amâne pentru luna septembrie.

„O să-mi operez nasul, dar nu neapărat pentru aspect fizic, că nu am avut o problemă cu treaba asta. Aveam operația programată oricum pe data de 15 mai, cu mult înainte de insulă. Însă s-a întâmplat să merg la insulă și în momentul în care am ieșit nu am fost tocmai bine pentru operație și am mutat-o pentru luna aceasta. Nu este pentru că mi s-a spus ceva, nu aș fi făcut-o niciodată. Doar că pe partea asta (n.r. dreapta), am nara destul de închisă și nu pot să respir foarte bine. Totodată, am spus că voi face și rinoplastie pentru că așa vreau eu”, a explicat Maria Avram.

Citește și: Marius de la Insula Iubirii dă de pământ cu Oana Monea! Când și ce a vorbit, de fapt, cu ispita supremă ultima dată: „Nu și-a atins scopul după Insulă”

Tags:
Iți recomandăm
Coșmarul trăit de Florinel Coman la Doha! Hotelul a fost zguduit de proiectile
Știri
Coșmarul trăit de Florinel Coman la Doha! Hotelul a fost zguduit de proiectile
Francesca Sarao de la Insula Iubirii, dezvăluiri neașteptate despre una dintre ispitele masculine: ”Cât m-a suportat…”
Știri
Francesca Sarao de la Insula Iubirii, dezvăluiri neașteptate despre una dintre ispitele masculine: ”Cât m-a suportat…”
PSD va prezenta joi programul de relansare economică
Mediafax
PSD va prezenta joi programul de relansare economică
Când LOVEȘTE VREMEA REA în România. VESTE ȘOC!
Gandul.ro
Când LOVEȘTE VREMEA REA în România. VESTE ȘOC!
FOTO. Corina Caragea, răvăşitoare în costum de baie în Bora Bora
Prosport.ro
FOTO. Corina Caragea, răvăşitoare în costum de baie în Bora Bora
Tricouri imprimate cu o înjurătură în limba engleză purtate de sindicaliștii din educație: „Don`t f..k with the Union”
Adevarul
Tricouri imprimate cu o înjurătură în limba engleză purtate de sindicaliștii din educație:...
Oamenii lui Putin din Republica Moldova au furat banii trimiși de către Moscova pentru a corupe alegătorii
Digi24
Oamenii lui Putin din Republica Moldova au furat banii trimiși de către Moscova...
Precizările DNA în urma perchezițiilor de la ELCEN / DNA face percheziții la sediul ELCEN București
Mediafax
Precizările DNA în urma perchezițiilor de la ELCEN / DNA face percheziții la...
Parteneri
Rocsana Marcu, apariţie şocantă! Cât de mult s-a îngrăşat? Cum arată acum blondina
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Rocsana Marcu, apariţie şocantă! Cât de mult s-a îngrăşat? Cum arată acum blondina
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
Prosport.ro
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Vacanță de lux pentru Corina Caragea. Prezentatoarea explorează una dintre cele mai spectaculoase destinații din lume: „Este adevărat sau este doar imaginația mea?”
Click.ro
Vacanță de lux pentru Corina Caragea. Prezentatoarea explorează una dintre cele mai spectaculoase destinații din...
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
WOWBiz.ro
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este...
O vedetă OnlyFans oferă 100.000 de dolari celui care îi găsește un soț:
Antena 3
O vedetă OnlyFans oferă 100.000 de dolari celui care îi găsește un soț: "Sunt o...
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European. Reacția eurodeputaților
Digi 24
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European. Reacția eurodeputaților
Ce sumă plătești lunar dacă vrei să cumperi vechime pentru pensie în 2025. Perioada minimă pentru care poți achita contribuția
Digi24
Ce sumă plătești lunar dacă vrei să cumperi vechime pentru pensie în 2025. Perioada minimă...
Sensul giratoriu 2025: Este legal să mergi înainte dacă te afli pe banda 2? Cine are prioritate în „rotundă”
Promotor.ro
Sensul giratoriu 2025: Este legal să mergi înainte dacă te afli pe banda 2? Cine...
Naștere surpriză la Spitalul Târgu Jiu! O femeie a născut fără să știe că este însărcinată
kanald.ro
Naștere surpriză la Spitalul Târgu Jiu! O femeie a născut fără să știe că este...
VIDEO Criză politică în Franța, după ce Guvernul a rămas fără susținere în Parlament. Emmanuel Macron va numi un nou prim-ministru
StirileKanalD
VIDEO Criză politică în Franța, după ce Guvernul a rămas fără susținere în Parlament. Emmanuel...
Lovitură cumplită pentru fiica Oanei Roman! Ce i-a făcut Marius Elisei în prima zi de școală
kfetele.ro
Lovitură cumplită pentru fiica Oanei Roman! Ce i-a făcut Marius Elisei în prima zi de...
Doliu în presa românească: Sorin Stanciu, președintele UZPR, a murit
WOWBiz.ro
Doliu în presa românească: Sorin Stanciu, președintele UZPR, a murit
Povestea profesoarei de logică găsite spânzurată alături de copil. Se lupta cu fostul soţ pentru custodie
observatornews.ro
Povestea profesoarei de logică găsite spânzurată alături de copil. Se lupta cu fostul soţ pentru...
BANCUL ZILEI. – Bulă, tu te-ai culcat cu logodnica ta înainte de nuntă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, tu te-ai culcat cu logodnica ta înainte de nuntă?
Toamna în grădină: top scule Parkside ieftine disponibile la Lidl
go4it.ro
Toamna în grădină: top scule Parkside ieftine disponibile la Lidl
Boala care schimbă pentru totdeauna forma inimii
Descopera.ro
Boala care schimbă pentru totdeauna forma inimii
Vedeta Antena 1, la un pas de sinucidere din cauza soțului ei: „S-a despărțit de mine și m-a obligat să fac avort.. Îngrozitor prin ce a putut trece. Cel mai zguduitor detaliu pe care l-a făcut public
Viva.ro
Vedeta Antena 1, la un pas de sinucidere din cauza soțului ei: „S-a despărțit de...
Cum a produs fiul lui Călin Georgescu un milion de lei în anul în care tatăl său a fost la un pas să ajungă președinte. Afacerea din Herăstrău
Fanatik.ro
Cum a produs fiul lui Călin Georgescu un milion de lei în anul în care...
Trei zodii trec printr-o schimbare de destin de pe 10 septembrie de la ora 10.00. Noroc, prosperitate și oportunități pentru ele în această toamnă
Fanatik.ro
Trei zodii trec printr-o schimbare de destin de pe 10 septembrie de la ora 10.00....
Poți deveni proprietar pe un teren. Prima condiție, să îl utilizezi acest număr de ani. Ce spune legea din România
Capital.ro
Poți deveni proprietar pe un teren. Prima condiție, să îl utilizezi acest număr de ani....
BOMBĂ în showbiz! Bahmu se mărită, la scurt timp după ce mama ei a murit. Vedeta se pregătește de nuntă. Totul este stabilit!
Romania TV
BOMBĂ în showbiz! Bahmu se mărită, la scurt timp după ce mama ei a murit....
Echipa în care Zlatan Ibrahimović joacă pe toate posturile
Go4Games
Echipa în care Zlatan Ibrahimović joacă pe toate posturile
Bucurie imensă pentru Călin Georgescu. Rămâne preferatul românilor. E o traumă colectivă veche de decenii
Capital.ro
Bucurie imensă pentru Călin Georgescu. Rămâne preferatul românilor. E o traumă colectivă veche de decenii
Personaj important pentru România în 1991, a dispărut complet. Și apropiații se întreabă unde este
evz.ro
Personaj important pentru România în 1991, a dispărut complet. Și apropiații se întreabă unde este
Pensionarii din România primesc vouchere de alimente, în septembrie. Cine se încadrează și care este cuantumul sumei
Gandul.ro
Pensionarii din România primesc vouchere de alimente, în septembrie. Cine se încadrează și care este...
Alexandra Duckadam, imagine emoţionantă alături de fiica ei şi a regretatului Helmut Duckadam!
as.ro
Alexandra Duckadam, imagine emoţionantă alături de fiica ei şi a regretatului Helmut Duckadam!
Tania Budi, în bikini decupat, după presupusul „amantlâc” cu Gigi Becali! Cum arată vedete
A1
Tania Budi, în bikini decupat, după presupusul „amantlâc” cu Gigi Becali! Cum arată vedete
VIDEO WOW! Emilia Ghinescu a apărut așa și internetul a luat foc. Apariția interpretei de muzică populară este de-a dreptul hipnotizantă. Vezi IMAGINILE care au înnebunit fanii
radioimpuls.ro
VIDEO WOW! Emilia Ghinescu a apărut așa și internetul a luat foc. Apariția interpretei de...
Câți copii are, de fapt, Dan Alexa. Antrenorul lui Poli Timișoara participă la Asia Express alături de Gabi Tamaș
Fanatik.ro
Câți copii are, de fapt, Dan Alexa. Antrenorul lui Poli Timișoara participă la Asia Express...
Informații cutremurătoare în cazul profesoarei găsite moartă lângă trupul băiețelului ei. Cum a fost posibilă, de fapt, tragedia: ”N-a lăsat niciun bilet, nimic”
Fanatik.ro
Informații cutremurătoare în cazul profesoarei găsite moartă lângă trupul băiețelului ei. Cum a fost posibilă,...
Știrile zilei, 4 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 4 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Coșmarul trăit de Florinel Coman la Doha! Hotelul a fost zguduit de proiectile
Coșmarul trăit de Florinel Coman la Doha! Hotelul a fost zguduit de proiectile
Test de inteligență | Numai geniile ghicesc cine va evada primul în doar 10 secunde!
Test de inteligență | Numai geniile ghicesc cine va evada primul în doar 10 secunde!
S-au despărţit, s-au împăcat, dar problemele pare că nu s-au rezolvat! Iuliana Pepene l-a “săgetat” ...
S-au despărţit, s-au împăcat, dar problemele pare că nu s-au rezolvat! Iuliana Pepene l-a “săgetat” pe iubi, apoi…
Trecutul nu-i dă pace lui Alex Bodi! Musculosul şi-a făcut „marcaj permanent” asortat cu fosta
Trecutul nu-i dă pace lui Alex Bodi! Musculosul şi-a făcut „marcaj permanent” asortat cu fosta
BOMBA momentului în showbiz! Cătălin Scărlătescu s-a amorezat de o arhitectă tinerică! Relația ...
BOMBA momentului în showbiz! Cătălin Scărlătescu s-a amorezat de o arhitectă tinerică! Relația cu Doina Teodoru e istorie
Marius de la Insula Iubirii dă de pământ cu Oana Monea! Când și ce a vorbit, de fapt, cu ispita ...
Marius de la Insula Iubirii dă de pământ cu Oana Monea! Când și ce a vorbit, de fapt, cu ispita supremă ultima dată: „Nu și-a atins scopul după Insulă”
Vezi toate știrile
×