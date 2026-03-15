Marian Godină a făcut un gest neașteptat pentru Patricia Vizitiu, după conflictul de la Survivor. Reacția Faimoșilor și a Războinicilor a spus totul

După victoria obținută de Faimoși în jocul pentru imunitate, Marian Godină a avut o reacție care i-a luat prin surprindere atât pe colegii săi, cât și pe membrii echipei Războinicilor. Polițistul a făcut un gest neașteptat față de Patricia Vizitiu, iar cuvintele pe care i le-a adresat colegei sale de trib au atras imediat atenția tuturor.

Fiecare joc pentru imunitate reprezintă o reală provocare pentru concurenții de la „Survivor”. Tocmai de aceea, ambele triburi încearcă să dea tot ce este mai bun pe traseu.

Ediția de aseară a venit cu o probă care i-a ținut cu sufletul la gură atât pe participanții emisiunii, cât și pe cei de acasă. A contat fiecare punct câștigat. La finalul confruntării, echipa Faimoșilor a reușit să pună mâna pe imunitatea mult râvnită.

Gestul prin care Marian Godină și-a impresionat colegii

În episodul difuzat în ediția precedentă, Marian Godină a avut un moment neașteptat în care i-a adresat câteva cuvinte emoționante colegei sale din echipa Faimoșilor, Patricia Vizitiu. Gestul a venit după tensiunile dintre cei doi dintr-o ediție anterioară, când între ei izbucnise un conflict puternic, în urma căruia polițistul îi adresase vorbe dure.

„Vreau să îi mulțumesc încă o dată, din suflet, unei femei foarte puternice pe care am descoperit-o foarte recent, abia după ce m-am certat cu ea, din păcate. Este o persoană care în ultimele zile, când eu eram cu moralul la pământ, a reușit să mi-l ridice foarte mult. De aceea, aș dedica ei această victorie, este vorba despre Patricia.”, a susținut Marian Godină.

Mai mult decât atât, polițistul a ținut să o descrie pe Patricia Vizitiu ca fiind o femeie puternică. El a precizat că se bucură de faptul că acum au o relație de colegialitate mult mai frumoasă.

„Mi se pare că ai nevoie de mare putere, mai ales ca femeie, să poți ierta un bărbat cu care ai un conflict, iar ea a arătat asta cu desăvârșire. Mi-a arătat cât de puternică este prin fapul că ne-am înțeles imediat după, și am trecut peste amândoi, și acum avem o relație mult mai frumoasă.”, a mai adăugat Marian Godină.

Afirmațiile făcute de conoscutul polițist au stârnit reacții în rândul concurenților. Gestul lui Marian Godină a fost apreciat atât de tribul său, cât și de tribul Războinicilor. Ambele tabere l-au aplaudat pe polițist.

