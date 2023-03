Marilu Dobrescu, în doliu! „A fost găsit mort în casă”

Marilu Dobrescu este una dintre cele mai iubite și apreciate influencerițe din mediul online. De-a lungul timpului, tânăra a reuşit să strângă alături de ea o comunitate impresionantă de oameni care o susţin la fiecare pas. Recent, roşcata le-a povestit acestora o întâmplare mai puţin fericită din viaţa ei. La primele ore, bunica ei i-a dat o veste care a şocat-o! O persoană apropiată s-a stins din viaţă!

Marilu Dobrescu nu s-a ferit niciodată să vorbească cu oamenii care o urmăresc şi despre momentele grele pe care le-a trăit. Tânăra a trecut prin multe probleme, a făcut câteva operaţii complicate, iar de fiecare dată, comunitatea sa i-a fost alături.

CITEŞTE ŞI: MARILU DOBRESCU VORBEŞTE DESPRE CĂSĂTORIE! CEA MAI TARE VLOGGERIȚĂ DE PE YOUTUBE ESTE PREGĂTITĂ SĂ FACĂ PASUL CEL MARE

Şi de această dată, roşcata a decis să împărtăşească cu prietenii virtuali o veste care a reuşit să îi schimbe radical starea de spiritit. Un apel al bunicii sale a făcut-o pe Marilu să izbucnească în lacrimi.

„Azi am vorbit cu bunica la telefon și mi-a dat o veste la care nu mă așteptam și nu înțeleg, adică mi-a rămas gândul la ce mi-a spus. Am aflat că grădinarul casei familiei noastre, care era în grădina noastră de ani de zile a murit. Am rămas destul de șocată pentru că era un bărbat în vârstă de 40 și ceva de ani. Avea niște probleme cu alcoolul, nu se știe de ce a murit, efectiv a fost găsit joi mort în casă.”, a spus Marilu pe Instagram.

Marilu Dobrescu: „Trebuie să îți trăiești viața așa cum vrei”

În continuare, influenceriţa le-a dezvăluit celor care o urmăresc că acest incident a făcut-o să îşi dea seama că viaţa este mult prea scurtă şi în orice moment se poate termina. Din acest motiv i-a sfătuit pe toţi cei care o urmăresc să o trăiască din plin, fără să asculte părerile celor din jur.

„M-a făcut să mă gândesc că viața se poate termina în orice moment, pentru oricine, indiferent de ce vârstă vorbim. Viața nu stă după nimeni. Subiectul legat de moarte este unul care mă termină de fiecare dată și îmi dă o anxietate îngrozitoare, dar cumva am ajuns în punctul în care îmi dau seama că o să se întâmple la un moment dat. (…) Ce e cel mai important, de fapt, este că, conștientizând cât de aproape este moartea și că se poate întâmpla oricând, trebuie să îți trăiești viața așa cum vrei.”, a mai spus influencerul.