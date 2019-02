Marina Voica și durerea ascunsă în suflet: ”Când s-a îmbolnăvit mi-am dat seama ce pierd…”

Marina Voica – născută Marina Alexandrovna Nicolskaia, pe data de 3 septembrie 1936, la Ivanovo, URSS – este una dintre cele mai importante și îndrăgite soliste de muzică ușoară / pop din România. Vedeta face parte din generația de aur a muzicii pop-soul românești, fiind și o stea a emisiunilor de divertisment profesionist.

Artist complex, Marina Voica are o carieră artistică impresionantă, de peste cinci decenii. Iar amintirile păstrate sunt, de cele mai multe ori, emoționante. Invitată la Antena Stars, Marina Voica a vorbit, deschis, despre viața ei, despre soțul său și despre… copii.

”Sunt gata să primesc lovitura aceasta. Nu sunt nici prima nici ultima care, cândva, va părăsi această scenă. Eu am fost crescută foarte medest, într-un regim anume în care toată lumea trebuia să fie egală (…) Întotdeauna soţul meu era foarte supărat. Îmi făcea cadouri şi nu nimerea. Am tăiat această dorinţă. Îi spuneam mereu că aia nu-mi place, aia nu-mi place… Vai, ce supărat era. Atunci nu-mi părea rău, acum da. Atunci eram foarte dură. Acum regret, da, dar n-ai ce să faci. Să fi fost înţeleaptă ca acum, îngobată de experienţa vieţii, m-aş purta altfel cu oamenii. Multe am pierdut din cauza firii mele. Faptul că poate nu i-am dat soţului meu atenţia pe care şi-a dorit-o toată viaţa… nu dădeam tot (…) Când s-a îmbolnăvit mi-am dat seama ce pierd. Şi acum”, a declarat Marina Voica pentru Antena Stars.

Marina Voica, despre copilul pe care nu l-a avut niciodată: ”L-aș fi iubit prea tare…”

Marina Voica spune că ar fi fost o mamă ”exclusivistă” îmn cazul în care ar fi avut un copil, iar o astfel de declarație aduce după ea și o concluzie dureroasă.

”Cred că aş fi fost o mamă nebună fiindcă sunt şi exclusivistă. M-ar fi durut. N-aş fi trăit până atunci. Nu ştiu. Un copil este… nu ştiu, nu-mi dau seama. Dar aş fi fost o mamă care suferea. L-aş fi iubit prea tare şi dacă nu aş fi primit la fel, mi-ar fi ucis asta”, a mai spus Marina Voica pentru Antena Stars.

