Mario Fresh a “dat din casă”! Este Alexia o iubită geloasă? “Tot timpul mă întrebi care-i parola”

Mario Fresh și Alexia Eram au o relație de cinci ani de zile. Chiar dacă legătura lor este una puternică, momentele de gelozie se mai abat asupra lor. Mario Fresh a dezvăluit că Alexia Eram are o doză mai mare de gelozie decât el, iar uneori telefonul artistului este luat la control.

Mario Fresh are o mulțime de admiratoare care nu ezită să îl contacteze și să îi facă tot felul de propuneri indecente. Deși artistul nu le bagă în seamă, uneori Alexia își mai aruncă un ochi în telefonul acestuia. Recent, în cadrul emisiunii „Detectorul de minciuni”, Mario Fresh a dezvăluit că Alexia Eram este puțin geloasă, dar ascunde foarte bine acest lucru și are o tactică la care apelează de fiecare dată.

„Ea mă minte că nu știe parola de la telefonul meu. Tot timpul când îmi ia telefonul mă întreabă: care e parola? Și îi spun: e aceeași de trei ani… Tot timpul mă întrebi care-i parola. Ești fată și ești și Fecioară. Tu chiar te crezi? Bine, nu cred că mi-l ia, are încredere în mine. Bine, poate când fac un duș mai lung, mi-l ia”, a spus Mario Fresh. (CITEȘTE ȘI: MARIO FRESH ȘI ALEXIA ERAM, IMAGINI DIN AȘTERNUTURI! „ÎN SEARA AIA A DORMIT LA MINE… ȘI CE SĂ VEZI”)

Alexia Eram și Mario Fresh, gânduri de însurătoare

În urmă cu ceva timp, Mario Fresh a declarat că are gânduri serioase cu Alexia Eram și intenționează să urmeze drumul părinților lui, care s-au cunoscut și iubit de la o vârstă fragedă. Se pare că artistul plănuiește chiar să o ceară de soție pe Alexia, atunci când va veni momentul.

„Da, eu așa am de gând. Eu am crescut într-o familie cu oameni care s-au iubit de tineri. Mama cu tata se cunosc de la 15 ani, la 18 s-au combinat, la 21 au conceput-o pe sora mea, iar la 24 pe mine. Eu am văzut și am fost crescut numai în iubire. Asta am căutat și asta am avut și am de oferit. Cu Alexia mă înțeleg foarte bine pe planul ăsta. Am foarte multe de oferit”, a declarat Mario Fresh.

Lucrul care îl deranjează pe Mario Fresh la iubita lui

Deși relația le merge ca pe roate, în viața de cuplu, Mario Fresh și Alexia Eram au câteva lucruri care îi scot din sărite unul la celălalt. Din fericire, sunt lucruri mici care trec cât se poate de repede.

În cadrul unui interviu recent, Mario Fresh a spus care este lucrul are îl enervează cel mai mult la iubita sa. Se pare că artistul nu suportă oamenii care mănâncă zgomotos, iar acest aspect îl deranjează cel mai mult și la Alexia. Mario Fresh a povestit un episod din relația de cuplu în care a fost exasperat de felul în care iubita lui mânca un măr. (VEZI ȘI: MARIO FRESH A RĂBUFNIT! CU CE PROBLEME SE CONFRUNTĂ „GINERELE” ANDREEI ESCA: „SUNT PLIN DE NERVI”)

„Avea un măr în mână, scosese telefonul și se uita la el așa cu o poftă și mușca din el… O analizam și mă uitam așa cu nervi la ea, zici că eram psihopat. Și mă uitam așa la ea să-mi dau seama cu ce greșește. Și mi-am dat seama, mănâncă prea tare. Mestecă prea puternic.

M-am uitat odată la ea și am spus că nu-i zic, am mai stat un pic și se auzea prea tare, se amplifica. Și m-am uitat la ea și i-am zis: iubire, mănâncă în cameră, te rog frumos, nu mai pot! Mănâncă și tu mai încet. Și mi-a zis că și eu mănânc la fel. Am luat un măr și m-am uitat la mine în oglindă și mănânc și eu la fel, dar asta este problema mea”, a spus Mario Fresh.

Sursa foto: Instagram