Marius Moise, bărbatul care a hărțuit-o pe Oana Monea la Insula iubirii 2023, de nerecunoscut. S-a schimbat total după ce s-a făcut de râs la Antena 1

În 2023, unul dintre momentele care au atras atenția publicului la „Insula Iubirii” a fost cel în care Marius Moise, participant la experimentul televizat, a fost implicat într-o situație catalogată de numeroși telespectatori și organizații ca fiind hărțuire și comportament abuziv. Episodul a avut loc în cadrul unei întâlniri cu una dintre ispitele sezonului, Oana Monea, și a generat discuții ample în spațiul public.

Concurentul și ispita au ajuns, sub pretextul unei apropieri mai intime, într-o cadă plină cu spumă. Într-un moment care a surprins nu doar pe cei din jur, ci și pe telespectatori, Marius a recurs la un gest neașteptat și nepotrivit, prin care a forțat contactul fizic într-o manieră deloc consensuală. Situația a fost difuzată pe post, iar reacțiile nu au întârziat să apară. Scena a fost considerată de mulți ca fiind un exemplu clar de abuz și de lipsă de respect față de limitele impuse de cealaltă persoană.

Ulterior, episodul a intrat și în atenția organizațiilor care militează pentru drepturile femeilor, printre care și Centrul FILIA, cunoscut pentru campaniile sale împotriva violenței și hărțuirii. Reprezentanții au criticat dur imaginile, atrăgând atenția că astfel de situații nu ar trebui niciodată prezentate drept divertisment, ci sancționate și tratate cu responsabilitate.

În urma momentului controversat, imaginea lui Marius Moise a avut serios de suferit. În spațiul online, fostul concurent a fost ținta criticilor, iar aparițiile sale publice au fost analizate în permanență prin prisma episodului de la Antena 1. Dacă în timpul emisiunii s-a remarcat prin atitudini sfidătoare și prin dorința de a ieși în evidență, după difuzarea scenelor, acesta s-a retras treptat din lumina reflectoarelor.

La mai bine de un an de la scandal, Marius Moise apare schimbat aproape total. Fotografiile recente arată o transformare vizibilă: fizic diferit, cu o atitudine mai reținută și o imagine publică departe de cea cu care telespectatorii l-au cunoscut în show. De la bărbatul care a atras critici dure pentru gesturile sale, astăzi, el pare să fi ales discreția și un alt drum, departe de reality-show-uri și de controversele care le însoțesc.

