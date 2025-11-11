Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Martin Garrix a fost operat! Ce intervenție a suferit celebrul DJ internațional

De: Andreea Stăncescu 11/11/2025 | 22:17
Martin Garrix a fost operat / Sursa foto: Shutterstock

Veste neașteptată pentru fanii lui Martin Garrix! Unul dintre cei mai apreciați DJ ai lumii a fost nevoit să ia o pauză neașteptată din cauza problemelor de sănătate. Artistul a anunțat că a suferit o intervenție chirurgicală și, din acest motiv, nu va putea participa la festivalul programat sâmbătă, în Mexic.

Celebrul DJ olandez, cunoscut pentru energia sa debordantă, a fost nevoit să își întrerupă activitatea muzicală pentru o perioadă, din motive medicale. Artistul a dezvăluit pe rețelele sociale că a suferit o operație de urgență după ce a fost diagnosticat cu apendicită, motiv pentru care nu va mai putea urca pe scena Festivalului Internațional Del Globo din Mexic.

Martix Garrix și-a exprimat dezamăgirea sinceră față de fani și recunoștința pentru publicul mexican, cu care a împărtășit momente memorabile de-a lungul carierei. Deși regretă absența de la eveniment, dj-ul a ales să urmeze recomandările medicilor și să se concentreze pe recuperare, pentru a reveni cât mai curând în formă pe scenă.

„Îmi pare sincer rău să vă anunț că, din cauza unei apendicite neașteptate și a operației care a urmat, nu voi putea mixa la Festival Internațional Del Globo sâmbătă. Medicii și echipa mea mi-au recomandat cu fermitate să mă odihnesc și să mă refac, pentru a evita orice complicații după operație. Vă rog să știți că această decizie nu a fost luată ușor – unele dintre cele mai frumoase amintiri ale mele sunt din concertele susținute în această țară incredibilă!!“, a scris Martin Garrix.

Sursa foto: Instagram

Artistul a transmis un mesaj sincer și emoționant către fanii săi. El a subliniat faptul că, dincolo de succesul uriaș și aparițiile pe marile scene, rămâne un om care are nevoie de timp pentru a se recupera.

„Vă mulțumesc din suflet pentru înțelegere, dragoste și sprijin… Un moment important pentru mine, pentru că sunt om, iar corpul meu are nevoie de timp să se vindece. Trimit multă iubire – mă voi întoarce curând, promit“, a adăugat Martin Garrix.

