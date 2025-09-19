Acasă » Știri » Matilda a murit în timp ce aștepta autobuzul pentru școală. Ce a pățit adolescenta de 15 ani

De: Andreea Stăncescu 19/09/2025 | 12:33
Matilda a murit la 15 ani / FOTO: X

Patinatoarea Matilda Ferrari, în vârstă de doar 15 ani, și-a pierdut viața luni dimineață, fiind lovită de un camion în drum spre școală. Fata era cunoscută pentru abilitățile sale remarcabile pe gheață și pentru visul de a participa la Jocurile Olimpice.

O tragedie a lovit comunitatea sportivă din Val Rendena, provincia Trentino, Italia. Patinatoarea talentată Matilda Ferrari, în vârstă de doar 15 ani, și-a pierdut viața luni dimineață, după ce a fost lovită de un camion în timp ce traversa șoseaua 239, în drum spre școala sa. Incidentul a avut loc în apropierea satului Giustino, unde fata era cunoscută și îndrăgită de întreaga comunitate.

Potrivit presei locale, camionul aparținea companiei Cunaccia, din Strembo, iar șoferul ar fi trecut pe culoarea verde a semaforului când a lovit-o pe Matilda. Echipele de salvare au intervenit rapid, inclusiv cu elicopterul, iar medicii și pompierii prezenți la fața locului au încercat să o resusciteze, însă tânăra a fost declarată decedată din cauza rănilor grave. Părinții devastati s-au grăbit la locul tragediei pentru a afla vestea cutremurătoare.

FOTO: X

Matilda a murit la doar 15 ani

Primarul localității Giustino, Manuel Cosi, și-a exprimat durerea și condoleanțele pentru familia fetei: „Suntem șocați… Giustino a pierdut o stea.” Școala unde învăța Matilda oferă acum suport psihologic colegilor ei, afectați profund de tragedie. Șoferul camionului este și el internat și tratat de medici după coliziune.

Matilda Ferrari se pregătea de ani buni la clubul Sporting Ghiaccio Pinzolo Artistico e Ritmico, unde și-a dezvoltat talentul de patinatoare artistică. Massimo Caola, președintele clubului, a ținut să aducă un omagiu fetei.

„Matilda era o fată de 15 ani care visa să participe într-o zi la Jocurile Olimpice. Un vis care se reflecta în devotamentul său pe gheață, în perseverența și determinarea de a reuși, chiar și atunci când, recent, a fost nevoită să stea deoparte din cauza durerilor de genunchi. În ciuda tuturor, a reușit să urce pe podium în categoria sa. A fost o patinatoare talentată, mereu susținută de familie.”

