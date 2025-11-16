Acasă » Știri » Maurice Munteanu și-a pierdut cumpătul la Antena 1, din cauza unei concurente: ”Ați luat-o razna rău de tot”

Maurice Munteanu și-a pierdut cumpătul la Antena 1, din cauza unei concurente: ”Ați luat-o razna rău de tot”

De: Mirela Loșniță 16/11/2025 | 18:07
Maurice Munteanu și-a pierdut cumpătul la Antena 1, din cauza unei concurente: ”Ați luat-o razna rău de tot”
Emoțiile au atins cote maxime în cadrul emisiunii The Ticket de la Antena 1, atunci când Maurice Munteanu, unul dintre jurați, și-a pierdut cumpătul în fața unei concurente. Totul a început atunci când una dintre participante, vizibil emoționată, a început să plângă din cauza observațiilor făcute de celebrul jurat legate de alegerea ei vestimentară.

În mijlocul discuțiilor aprinse, Mihai Bendeac i-a spus lui Maurice Munteanu “ați luat-o razna rău”, moment în care Maurice s-a enervat și mai tare. Acesta nu a reușit să se abțină și i-a adresat concurentei, pe un ton nervos, o întrebare: „Ada, iubita mea, câți ani ai, puiul meu?”.Concurenta, cu lacrimi în ochi, i-a spus că are 23 de ani, însă acest răspuns nu l-a mulțumit pe Maurice. „Păi și la 23 de ani nu poți să îmi motivezi alegerea vestimentară?”, a întrebat-o el, vizibil iritat.

Maurice Munteanu și-a pierdut cumpătul la Antena 1, din cauza unei concurente

În fața acestei situații neplăcute, Delia Matache a intervenit imediat. Artista s-a ridicat din scaunul său și a mers spre concurentă, luând-o în brațe pentru a o calma. „Nu mai țipa, Maurice! Nu mai țipați că speriem oamenii”, i-a spus Delia lui Maurice Munteanu, încercând să calmeze situația.

Maurice Munteanu este cunoscut pentru faptul că nu se ferește să își spună părerea, oricât de directă ar fi aceasta. Nu face compromisuri și spune mereu ceea ce gândește, chiar dacă uneori poate părea incomod. Acesta își exprimă punctele de vedere într-un mod care, uneori, poate fi destul de dur.

Maurice Munteanu este cunoscut publicului larg pentru rolul său de jurat în toate cele opt sezoane ale emisiunii Bravo, ai stil! Acesta face parte din juriul care analizează prestațiile concurenților.

Maurice Munteanu e gata de acţiune, dar îi avertizează pe concurenţii show-ului “The Ticket”: „Nu mă voi lăsa influențat!”

Jurații „The Ticket”, șocați de o reprezentație periculoasă! Concurenta de la Antena 1, prinsă de păr cu o sfoară suspendată în aer | EXCLUSIV

