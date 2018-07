Mbappe după ce a fost desemnat cel mai bun tânăr jucător al Mondialului: „Rămân 100% la PSG!”

Atacantul Kylian Mbappe, autorul unui gol în finala de la Moscova dintre Franța și Croația, scor 4-2, a fost desemnat cel mai bun tânăr fotbalist de la turneul final al Campionatului Mondial din Rusia.

Cu toate că era pe lista celor de la Real Madrid după plecarea lui Cristiano Ronaldă la Juventus, Mbappe a ținut să-i liniștească pe faanii PSG-ului anunțând că va continua la campioana din Hexagon.

„Rămân 100% la PSG. Merg în continuare pe drumul meu. Sunt la începutul carierei mele. Sunt fericit să câștig Campionatul Mondial. Am jucat ca de fiecare dată. Am muncit mult ca să ajung aici. Acum am ambiția să ajung mai departe. Sunt pregătit pentru orice”, a declarat Kylian Mbappe.

Mbappe a venit la PSG în vara lui 2017, pentru 180 de milioane de euro. În sezonul trecut a marcat 21 de goluri pentru PSG, în 44 de meciuri.

În altă ordine de idei, imediat după ce Franța a câștigat Campionatul Mondial după finala de la Moscova cu Croația, scor 4-2 (2-1), un component al naționalei „Cocoșului Galic” și-a anunțat retragerea de la prima reprezentativă.

În vârstă de 32 de ani, dar fără niciun minut bifat la turneul final al Campionautlui Mondial din Rusia, fundașul lui Olympique Marseille, Adil Rami, a făcut anunțul imediat după finală, încheindu-și astfel cariera la prima reprezentativă cu 35 de meciuri și un gol marcat pentru Franța.

„Naționala Franței este un capitol închis pentru mine. Este timpul să spun stop. Nu e frumos să pui capăt carierei internaționale cu un titlu mondial?. Nu am văzut niciodată o echipă a Franței cu o asemenea atmosferă, cu atâta bucurie, în fiecare zi, chiar și după meciuri sau înaintea lor. E atât de frumos!”, a declarat Adil Rami după finala câștigată de Franța.