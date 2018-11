Medicii au dat-o afară de la Ultimul Trib pe Daniela Crudu: ”Este trist!”

Daniela Crudu a părăsit Ultimul Trib, astfel că s-a dus marele premiu pus în joc. Fosta asistentă TV a trebuit să se întoarcă în țară, după ce s-a accidentat grav la mână. Medicii i-au transmis că ar fi bine să încheie competiția.

„Nu credeam că acesta va fi sfâșitul. Aș fi luptat până la capăt. Este trist, dar sunt fericită că am ajuns și până aici”, a susținut Daniela Crudu, în momentul în care moderatorul emisiunii, Octavian Strunilă, a făcut anunțul legat de plecarea Danielei.

Daniela s-a accidentat grav la mâna stângă, iar în urma investigațiilor, doctorii au ajuns la concluzia că situația sa se va agrava dacă își va scoate atela ghipsată.

Și condițiile grele din Madagascar au contribuit la accidentarea vedetei. (CITEȘTE ȘI: LEMURII AU PIERDUT-O PE DANIELA CRUDU DUPĂ EVADAREA DIN „ULTIMUL TRIB”: „S-AU LEPĂDAT DE MINE, AU SPUS CĂ SUNT O POVARĂ!”)

„Îmi doream să mor. Nu mai voiam nimic. După ce că suntem amărâți și vai de capul nostru, ploaie ne mai trebuia… că în rest le aveam pe toate! Toate hainele sunt distruse! N-am mai putut să dormim, nu știam ce să facem, unde să ne ascundem, stăteam cu pelerinele pe noi, ca niște câini eram!”, spunea concurenta.

Daniela Crudu, victima drogului violului!

Daniela Crudu, victima ”drogului violului” într-un club de fițe din București. Este știut de toată lumea că Daniela Crudu nu ratează nicio petrecere și se bucură din plin de orice paranghelie mondenă. De când a intrat în atenția publicului, Cruduța a demonstrat, cu vârf și îndesat, că e ”fată de lume” și se distrează din seară și până-n zori de zi. Numai că, uneori, există și nopți în care petrecerile se termină altfel decât ți-ai propus… (CITEȘTE ȘI: DANIELA CRUDU, DECLARAȚII-BOMBĂ DESPRE SARCINĂ: ”NU MI-A MAI VENIT DE 3 LUNI! CE CONTEAZĂ TATĂL?! E UN BĂIAT…”)

“Nu ştim ce s-a întâmplat cu exactitate în acea noapte. Ne-am mirat toţi atunci când am văzut-o pe Dani într-o stare foarte proastă la scurt timp după ce a băut un păhărel. Niciodată nu a fost aşa! Totul s-a întâmplat când s-a întors de la baie şi a gustat din licoarea pe care o comandase. Îi era atât de rău încât a trebuit să o ducem acasă pe braţe. Mai mult, câteva zile, a stat în pat şi nu şi-a revenit, semn că în local poate a fost ceva în neregulă! Acum, ea este bine, însă atunci, i-a fost dificil”, au dezvăluit apropiaţii fostei asistente TV.

Există și ipoteza conform căreia cineva a dorit cu tot dinadinsul să îi facă rău Cruduței, așa că i-a pus ceva în băutură! Astfel de fapte reprobabile se întâmplă, frecvent, prin cluburi, multe femei căzând victime așa numitului ”drog al violului”. Mai mult, în 2016 a existat un episod asemănător, în același local. În centrul atenției s-a aflat, atunci, Simona Trașcă.

“A fost ziua Andreei Podarascu şi am fost în club. Mi-a fost foarte rău, din ce mi-a spus prietena mea, am şi vărsat. S-a intamplat ceva ciudat. Nu avea cum să îmi fie asa de rau, pentru că am băut un singur pahar. Nu ai cum să cazi pe jos şi să nu îţi aduci aminte de la unul singur, repet. Am primit un cocktail de la o fata, mi-a zis că mă admiră. Prietena mea nu m-a dus la spital, ci m-a ţinut în casă, a avut grijă de mine. Trebuia să mă ducă la o clinica, dar îi era teamă de jurnalisti. Era să mor”, a povestit ea în presă.